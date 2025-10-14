Las efemérides más destacadas del 15 de octubre
¿Qué pasó el 15 de octubre?
En España:
-
1522: en Valladolid, el rey Carlos I expide una real cédula por la que se confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España (actual México).
-
1821: las Cortes españolas deciden crear la provincia de Logroño.
-
1841: En el Camino de los Pontones de Madrid, España, es fusilado el general Diego de León, protagonista del asalto al Palacio Real durante el alzamiento contra Espartero.
-
1940: en el Castillo de Montjuic, es fusilado Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña durante la Segunda República española. El 13 de agosto había sido detenido en Bretaña por agentes alemanes de la Gestapo nazi (que habían invadido Francia), que lo entregaron a las autoridades franquistas el 29 de agosto de 1940.
-
2017: Un gran incendio forestal devasta la región española de Galicia y el norte de Portugal, dejando decenas de muertes.
