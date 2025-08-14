Santoral del 15 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Jueves, 14 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

15 de agosto tiene lugar el Santo de San Estanislao de Kostka entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Estanislao ... de Kostka fue un joven novicio polaco que formó parte de la Compañía de Jesús. Nacido en Rostków, Polonia, desde temprana edad mostró una gran devoción y búsqueda de la vocación religiosa. A la edad de 13 años, su padre decidió enviarlo a estudiar en un colegio jesuita en Viena, donde recibió una sólida educación en Gramática, Humanidades y Retórica. rágicamente, a la temprana edad de 17 años, San Estanislao falleció en la capital italiana debido a la malaria el 14 de agosto de 1568. Su breve vida estuvo llena de fe, entrega y dedicación a Dios y a la Compañía de Jesús.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de agosto Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Asunción de la Virgen María y Santa María del Alba. Nuestra Señora del Prado

Alfredo de Hildeseheim

Alipio de Tagaste

David Roldán Lara

Luis Batis Sáinz

Manuel Morales

Salvador Lara Puente

Simpliciano de Milán

Tarcisio. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión