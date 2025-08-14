Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 15 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:00

15 de agosto tiene lugar el Santo de San Estanislao de Kostka entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Estanislao ... de Kostka fue un joven novicio polaco que formó parte de la Compañía de Jesús. Nacido en Rostków, Polonia, desde temprana edad mostró una gran devoción y búsqueda de la vocación religiosa. A la edad de 13 años, su padre decidió enviarlo a estudiar en un colegio jesuita en Viena, donde recibió una sólida educación en Gramática, Humanidades y Retórica. rágicamente, a la temprana edad de 17 años, San Estanislao falleció en la capital italiana debido a la malaria el 14 de agosto de 1568. Su breve vida estuvo llena de fe, entrega y dedicación a Dios y a la Compañía de Jesús.



