Santoral del 15 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

15 de agosto tiene lugar el Santo de San Estanislao de Kostka entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.
San Estanislao ... de Kostka fue un joven novicio polaco que formó parte de la Compañía de Jesús. Nacido en Rostków, Polonia, desde temprana edad mostró una gran devoción y búsqueda de la vocación religiosa. A la edad de 13 años, su padre decidió enviarlo a estudiar en un colegio jesuita en Viena, donde recibió una sólida educación en Gramática, Humanidades y Retórica. rágicamente, a la temprana edad de 17 años, San Estanislao falleció en la capital italiana debido a la malaria el 14 de agosto de 1568. Su breve vida estuvo llena de fe, entrega y dedicación a Dios y a la Compañía de Jesús.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Asunción de la Virgen María y Santa María del Alba. Nuestra Señora del Prado
Alfredo de Hildeseheim
Alipio de Tagaste
David Roldán Lara
Luis Batis Sáinz
Manuel Morales
Salvador Lara Puente
Simpliciano de Milán
Tarcisio.
