Las efemérides más destacadas del 15 de agosto

15 de agosto: Nacimientos, defunciones y hechos históricos para tu búsqueda

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:00

Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 15 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 15 de agosto?

En España:

  • 1496: al sur de la isla de La Española se funda la ciudad de Santo Domingo, un lugar propicio para la salida del oro de las minas de San Cristóbal.

  • 1511: en la isla de Cuba, el «adelantado» Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524) funda la aldea Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, una de las primeras localidades fundadas por españoles en América. El 27 de noviembre de 1492, Cristóbal Colón la había descrito como «la más hermosa cosa del mundo».

  • 1514: ante los abusos a los que son sometidos los indios, Bartolomé de las Casas renuncia a la encomienda esclavista que se le había asignado en La Española y regresa a España.

  • 1550: En el Colegio de San Gregorio de Valladolid (España), se reúne una junta de teólogos y juristas para debatir la moralidad de la conquista y dominio de América. En el debate fue destacable la participación de los religiosos fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, con posturas enfrentadas, así como las intervenciones de Domingo de Soto, Melchor Cano, Pedro de la Gasca o el Arzobispo Carranza.

  • 1684: en Regensburg (Ratisbona), la España de Carlos II y el Sacro Imperio Romano Germánico de Leopoldo I de Habsburgo firman una tregua de veinte años con la Francia de Luis XIV, que termina con la llamada Guerra de las Reuniones, pero que duraría hasta 1688, al iniciarse la guerra de la Liga de Augsburgo.

  • 1702: una escuadra anglo-neerlandesa saquea los puertos españoles de Rota y el Puerto de Santa María.

  • 1761: en Versalles (Francia), el embajador español marqués de Grimaldi firma el Tercer Tratado de Familia entre España y Francia.

  • 1812: en la Plaza Mayor de Madrid (España) se proclama la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz.

  • 1926: en España se aprueba la reforma del Plan de Bachillerato.

  • 1938: en España se funda la revista Norte, mensuario teórico socialista.

  • 1943: la aldea Asquerosa (España) cambia su nombre por el de Valderrubio, ya que produce los mejores tabacos rubios de la vega de dicha provincia.

  • 2003: en Puertollano (España) se produce un incendio en la refinería de Repsol, que deja tres muertos.

