Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 14 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:00

Comenta

San Calixto I Papa se celebra en el día de hoy, 14 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Calixto ... I, el decimosexto Papa de la Iglesia Católica, nació en Roma en la segunda mitad del siglo II. Proveniente de una familia cristiana, desde su juventud desempeñó el papel de diácono, aunque más tarde fue desterrado a trabajar en las minas de azufre en Cerdeña. También fue el encargado del cuidado del cementerio en la Vía Apia, que hoy lleva su nombre, y allí preservó las memorias de los mártires. Después de ser elegido como Papa, San Calixto I se dedicó a promover la doctrina ortodoxa y mostró misericordia al reconciliar a los apóstatas. Su vida llegó a un trágico fin en el año 222 cuando fue asesinado en Roma durante un levantamiento popular. Sus restos descansan en las Catacumbas de Calepodio, ubicadas en la Vía Aurelia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  6. 6

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  7. 7 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  8. 8 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  9. 9 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  10. 10 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 14 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 14 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy