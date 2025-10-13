Santoral del 14 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Lunes, 13 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

San Calixto I Papa se celebra en el día de hoy, 14 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Calixto ... I, el decimosexto Papa de la Iglesia Católica, nació en Roma en la segunda mitad del siglo II. Proveniente de una familia cristiana, desde su juventud desempeñó el papel de diácono, aunque más tarde fue desterrado a trabajar en las minas de azufre en Cerdeña. También fue el encargado del cuidado del cementerio en la Vía Apia, que hoy lleva su nombre, y allí preservó las memorias de los mártires. Después de ser elegido como Papa, San Calixto I se dedicó a promover la doctrina ortodoxa y mostró misericordia al reconciliar a los apóstatas. Su vida llegó a un trágico fin en el año 222 cuando fue asesinado en Roma durante un levantamiento popular. Sus restos descansan en las Catacumbas de Calepodio, ubicadas en la Vía Aurelia.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Carponio mártir

Donaciano de Reims

Fortunato de Todo

Gaudencio de Rimini

Juan Ogilvie

Lúpulo de Capua

Venancio de Luni

Angadrisma de Beauvais

Manequilde de Châlons

Domingo Loricato y Jacobo Laigneau de Langellerie © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

