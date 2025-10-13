Las efemérides más destacadas del 14 de octubre
Efemérides del 14 de octubre: Descubre qué eventos marcaron la historia
DS
Lunes, 13 de octubre 2025, 22:00
Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 14 de octubre.
-
¿Qué pasó el 14 de octubre?
En España:
-
1486: en España, Boabdil regresa a Granada y, en el Albaicín, es coronado rey por segunda vez.
-
1570: en el castillo de Simancas (Valladolid), el barón de Montigny ―político flamenco enviado por Margarita de Parma― es ejecutado por orden de Felipe II de España.
-
1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se salta este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la instauración del calendario gregoriano.
-
1651: en España el río Segura sufre la riada de San Calixto; en Murcia alcanza 1700 m³/s y causa la muerte a más de mil personas.
-
1707: en la guerra de sucesión española, las tropas borbónicas llegan a Lérida.
-
1905: en España se funda el Sevilla Fútbol Club.
-
1957: en España sucede la Gran riada de Valencia, debida al desbordamiento del río Turia, que alcanza 3700 m³/s, el caudal registrado más alto desde que se tienen datos. Las inundaciones también afectan al río Palancia.
-
2019: en el marco del Juicio al denominado “procés”, el Tribunal Supremo Español condena por Sedición y Malversación con penas entre los 9 y 13 años de prisión a los promotores e ideadores de la consulta ilegal. Además, se estrena en Estados Unidos la serie animada de televisión Los Casagrande en Nickelodeon.
