Santoral del 14 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:00
San Maximiliano Kolbe se celebra en el día de hoy, 14 de agosto según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
San Maximiliano Kolbe ... fue un destacado sacerdote franciscano polaco, reconocido por su devoción y promoción de la veneración al Inmaculado Corazón de María. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, fue llevado al campo de concentración de Auschwitz por los nazis debido a su compromiso con la fe y su resistencia contra la opresión.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Arnulfo de Soissons
-
Eusebio de Roma
-
Facanano de Ross
-
Marcelo de Apamea
-
Maximiliano Kolbe
-
Ursicino del Ilírico
-
Mártires de Otranto.
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
