Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 14 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:00

San Maximiliano Kolbe se celebra en el día de hoy, 14 de agosto según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Maximiliano Kolbe ... fue un destacado sacerdote franciscano polaco, reconocido por su devoción y promoción de la veneración al Inmaculado Corazón de María. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, fue llevado al campo de concentración de Auschwitz por los nazis debido a su compromiso con la fe y su resistencia contra la opresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  5. 5 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  6. 6 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  7. 7 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  8. 8 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  9. 9 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  10. 10 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 14 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 14 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy