Santoral del 13 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

13 de octubre tiene lugar el Santo de San Eduardo entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Eduardo, también reconocido ... como Eduardo el Confesor, gobernó como rey de Inglaterra desde 1042 hasta 1066. Su apodo "el Confesor" se deriva de su compromiso con la castidad y su reputación como un individuo sincero y devoto. Su reinado es notorio por presenciar el debilitamiento del poder real en Inglaterra y el ascenso de la familia Godwin al poder.

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Florencio de Tesalónica

Geraldo de Cierges

Leobono de Salagnac

Lubencio de Kobern

Rómulo de Génova

Simberto de Augsburgo

Teófilo de Antioquía

Venancio de Tours y Chelidonia de Abruzzo © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

