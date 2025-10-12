Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 13 de octubre

Quién nació, quién murió y qué sucedió hoy, 13 de octubre: Efemérides

DS

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Descubre el 13 de octubre a través de efemérides: eventos históricos y momentos culturales que dejaron huella.

  1. ¿Qué pasó el 13 de octubre?

En España:

  • 824: en Brañosera (España) el conde Nunio Núñez entiende la necesidad de organizar la repoblación que, amparada en la presura, es inestable e ineficaz para garantizar el avance. Así, llama hombres libres a sus súbditos, dotándoles de derechos mediante la Carta puebla.

  • 1397: en Zaragoza (España), el rey Martín I de Aragón (Martín el Humano) jura los fueros establecidos por su padre Pedro el Ceremonioso, y dos años después (el 13 de abril de 1399) es coronado en esa ciudad.

  • 1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.

  • 1843: en España, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional, con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos
  5. 5 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  6. 6 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  7. 7 ¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  8. 8 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  9. 9

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  10. 10 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 13 de octubre

Las efemérides más destacadas del 13 de octubre