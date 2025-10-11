Santoral del 12 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
DS
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:00
Nuestra Señora del Pilar se celebra en el día de hoy, 12 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
Nuestra Señora ... del Pilar es una devoción mariana venerada en la Iglesia Católica. Según la tradición, la Santísima Virgen María se apareció a Santiago Apóstol en Zaragoza, animándolo a llevar a cabo la evangelización en tierras españolas. Como prueba de su presencia, la Madre de Cristo dejó una columna de jaspe, popularmente conocida como "el Pilar", sobre la cual se erigió un santuario que se ha convertido en uno de los más visitados en el mundo católico: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Félix IV Papa
-
Hedisto de Roma
-
Maximiliano de Lorch
-
Opilio de Piacenza
-
Rotobaldo de Pavía
-
Serafín de Monte Granario de Nicola y Domnina de Anazarbe
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
