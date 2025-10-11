Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 12 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:00

Comenta

Nuestra Señora del Pilar se celebra en el día de hoy, 12 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Nuestra Señora ... del Pilar es una devoción mariana venerada en la Iglesia Católica. Según la tradición, la Santísima Virgen María se apareció a Santiago Apóstol en Zaragoza, animándolo a llevar a cabo la evangelización en tierras españolas. Como prueba de su presencia, la Madre de Cristo dejó una columna de jaspe, popularmente conocida como "el Pilar", sobre la cual se erigió un santuario que se ha convertido en uno de los más visitados en el mundo católico: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  5. 5 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  6. 6 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  7. 7

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  8. 8 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  9. 9 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  10. 10

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 12 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 12 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy