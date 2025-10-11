Las efemérides más destacadas del 12 de octubre
¿Qué pasó el 12 de octubre?
En España:
-
1492: en la isla Guanahaní (Bahamas) desembarcan los tres navíos de Cristóbal Colón. Este hecho será conocido tradicionalmente en la historiografía como el descubrimiento de América y marca el comienzo de la llamada Colonización española de América.
-
1535: en Madrid (España) el rey crea el virreinato de la Nueva España (actual México).
-
1570: en el virreinato de Nueva España (actual México) se funda la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Zalaya (la actual Celaya).
-
1582: en España, Italia, Polonia y Portugal nunca existió el período entre el jueves 4 y el viernes 15 de octubre debido al ajuste introducido por el nuevo calendario gregoriano, obra que se llevó a cabo en la Universidad de Salamanca, España y se presentó al Papa Gregorio XIII para su aprobación.
-
1968: se independizan las hasta entonces provincias españolas de Fernando Poo y Río Muni, que pasan a ser la República de Guinea Ecuatorial.
-
1970: en España, se estrena la película En un lugar de la Manga, dirigida por Mariano Ozores.
-
1992: en Sevilla (España) se clausura la Exposición Universal.
