Las efemérides más destacadas del 12 de octubre

12 de octubre: Nacimientos, defunciones y hechos históricos para tu búsqueda

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:00

Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 12 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 12 de octubre?

En España:

  • 1492: en la isla Guanahaní (Bahamas) desembarcan los tres navíos de Cristóbal Colón. Este hecho será conocido tradicionalmente en la historiografía como el descubrimiento de América y marca el comienzo de la llamada Colonización española de América.

  • 1535: en Madrid (España) el rey crea el virreinato de la Nueva España (actual México).

  • 1570: en el virreinato de Nueva España (actual México) se funda la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Zalaya (la actual Celaya).

  • 1582: en España, Italia, Polonia y Portugal nunca existió el período entre el jueves 4 y el viernes 15 de octubre debido al ajuste introducido por el nuevo calendario gregoriano, obra que se llevó a cabo en la Universidad de Salamanca, España y se presentó al Papa Gregorio XIII para su aprobación.

  • 1968: se independizan las hasta entonces provincias españolas de Fernando Poo y Río Muni, que pasan a ser la República de Guinea Ecuatorial.

  • 1970: en España, se estrena la película En un lugar de la Manga, dirigida por Mariano Ozores.

  • 1992: en Sevilla (España) se clausura la Exposición Universal.

