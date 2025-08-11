Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 12 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:49

El Santoral Cristiano celebra hoy, 12 de agosto el Santo de San Euplio, entre otros.

San Euplio fue un valiente diácono que vivió en el ... siglo III durante las persecuciones de Diocleciano. Durante aquellos tiempos peligrosos para los cristianos, fue arrestado por el simple hecho de poseer una copia de la Biblia. La memoria de San Euplio es recordada y venerada en la Iglesia Católica como un ejemplo de fe inquebrantable y entrega total a Dios, incluso en medio de las más duras pruebas y persecuciones. Su festividad se celebra para recordar su martirio y honrar su legado de valentía en el servicio a Dios y a su fe.

