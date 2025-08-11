Santoral del 12 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Lunes, 11 de agosto 2025, 19:49 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 12 de agosto el Santo de San Euplio, entre otros.

San Euplio fue un valiente diácono que vivió en el ... siglo III durante las persecuciones de Diocleciano. Durante aquellos tiempos peligrosos para los cristianos, fue arrestado por el simple hecho de poseer una copia de la Biblia. La memoria de San Euplio es recordada y venerada en la Iglesia Católica como un ejemplo de fe inquebrantable y entrega total a Dios, incluso en medio de las más duras pruebas y persecuciones. Su festividad se celebra para recordar su martirio y honrar su legado de valentía en el servicio a Dios y a su fe.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Aniceto de Nicomedia

Digna de Augsburgo

Eleazar

Aimar rey de Navarra

Eunomia de Augsburgo

Euprepia de Augsburgo

Felicísima de Faleria

Focio de Nicomedia

Graciliano de Faleria

Hilaria de Augsburgo

Juana de Chantal

Pedro del Barco

Porcaro y compañeros. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

