Santoral del 11 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:00

San Juan XXIII Papa se celebra en el día de hoy, 11 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Juan ... XXIII, también conocido como Angelo Giuseppe Roncalli, desempeñó el papel de 261° Papa de la Iglesia Católica. Este líder religioso se dedicó a promover la caridad cristiana en todo el mundo y trabajó incansablemente para unir a las naciones. Además, apenas tres meses después de asumir su cargo como Sumo Pontífice, convocó el Concilio Vaticano II, con el objetivo de revisar la orientación pastoral de la Iglesia Católica en el siglo XX. Falleció en Roma el 3 de junio de 1963 debido a un cáncer de estómago, pero su destacada labor como Papa le valió el sobrenombre de "el Papa Bueno".

