Santoral del 11 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

San Juan XXIII Papa se celebra en el día de hoy, 11 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Juan ... XXIII, también conocido como Angelo Giuseppe Roncalli, desempeñó el papel de 261° Papa de la Iglesia Católica. Este líder religioso se dedicó a promover la caridad cristiana en todo el mundo y trabajó incansablemente para unir a las naciones. Además, apenas tres meses después de asumir su cargo como Sumo Pontífice, convocó el Concilio Vaticano II, con el objetivo de revisar la orientación pastoral de la Iglesia Católica en el siglo XX. Falleció en Roma el 3 de junio de 1963 debido a un cáncer de estómago, pero su destacada labor como Papa le valió el sobrenombre de "el Papa Bueno".

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Anastasio de Schemaris

Bruno de Lotaringia

Cánico de Irlanda

Felipe diácono

Gaudencio o Radzim

Gumaro de Lierre

n Meinardo de Riga San Pedro Le Tuy

Santino de Verdún

Sármata de Tebaida y María Soledad Torres Acosta © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

