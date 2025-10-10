Las efemérides más destacadas del 11 de octubre
¿Qué ocurrió el 11 de octubre? Descubre los momentos clave
DS
Viernes, 10 de octubre 2025, 22:00
Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 11 de octubre.
-
¿Qué pasó el 11 de octubre?
En España:
-
1469: en Dueñas (España) el rey Fernando II de Aragón se entrevista con Isabel I de Castilla, y deciden casarse (serán los Reyes Católicos).
-
1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.
-
1698: Francia, Inglaterra y Países Bajos firman en La Haya un tratado para repartirse los territorios de la Corona de España, a la muerte sin descendencia de Carlos II de España.
-
1700: Carlos II de España nombra sucesor al pretendiente francés a la corona de España.
-
1811: en España, el general Mina llega a Ayerbe para sitiar y atacar a la numerosa guarnición francesa que se hallaba fortificada en el palacio del señor marqués de Ayerbe.
-
1835: en España se dicta el decreto de extinción, con excepciones, de las órdenes religiosas en el país y de la desamortización de bienes eclesiásticos.
-
1934: en España, El gobierno de Alejandro Lerroux restablece la pena de muerte por garrote vil.
-
1960: en España llegan al país los primeros 60 kg de uranio enriquecido para ser usado en investigación y experimentación. España se incorpora así a la era atómica.
-
1977: en España, regresa a Madrid Victoria Kent, exministra de Sanidad en la República, luego de 38 años en el exilio.
-
1990: España se adhiere a la Carta Mundial de los Derechos del Niño.
-
1997: en Madrid (España) se inaugura la reforma del Teatro Real, convertido de nuevo en teatro de ópera.
