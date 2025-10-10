Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 11 de octubre

¿Qué ocurrió el 11 de octubre? Descubre los momentos clave

DS

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 11 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 11 de octubre?

En España:

  • 1469: en Dueñas (España) el rey Fernando II de Aragón se entrevista con Isabel I de Castilla, y deciden casarse (serán los Reyes Católicos).

  • 1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.

  • 1698: Francia, Inglaterra y Países Bajos firman en La Haya un tratado para repartirse los territorios de la Corona de España, a la muerte sin descendencia de Carlos II de España.

  • 1700: Carlos II de España nombra sucesor al pretendiente francés a la corona de España.

  • 1811: en España, el general Mina llega a Ayerbe para sitiar y atacar a la numerosa guarnición francesa que se hallaba fortificada en el palacio del señor marqués de Ayerbe.

  • 1835: en España se dicta el decreto de extinción, con excepciones, de las órdenes religiosas en el país y de la desamortización de bienes eclesiásticos.

  • 1934: en España, El gobierno de Alejandro Lerroux restablece la pena de muerte por garrote vil.

  • 1960: en España llegan al país los primeros 60 kg de uranio enriquecido para ser usado en investigación y experimentación. España se incorpora así a la era atómica.

  • 1977: en España, regresa a Madrid Victoria Kent, exministra de Sanidad en la República, luego de 38 años en el exilio.

  • 1990: España se adhiere a la Carta Mundial de los Derechos del Niño.

  • 1997: en Madrid (España) se inaugura la reforma del Teatro Real, convertido de nuevo en teatro de ópera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  10. 10

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 11 de octubre

Las efemérides más destacadas del 11 de octubre