Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 10 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:00

Comenta

El Santoral Cristiano celebra hoy, 10 de octubre el Santo de San Tomás de Villanueva, entre otros.

San Tomás de Villanueva, un fraile agustino español, ... adoptó el nombre de Villanueva de los Infantes en honor al pueblo de origen de sus padres, aunque su nombre real era Tomás García Martínez. En 1516, ingresó en la Orden de Ermitaños de San Agustín en Salamanca y, asombrosamente, en tan solo dos años, se convirtió en sacerdote. Durante su vida religiosa, ejerció como prior en varios conventos y desempeñó el cargo de visitador provincial en Andalucía y Castilla. En 1544, fue designado arzobispo de Valencia y desde esta posición, tuvo el coraje de abordar una reforma en el clero con el objetivo de formar espiritualmente a los fieles, cuidar a los menos afortunados y capacitar a los sacerdotes. Para lograrlo, fundó el Colegio de la Presentación. San Tomás de Villanueva falleció el 8 de septiembre de 1555 debido a una angina de pecho y fue sepultado en la capilla Mayor de la Catedral de Salamanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 10 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 10 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy