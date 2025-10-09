Santoral del 10 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Jueves, 9 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 10 de octubre el Santo de San Tomás de Villanueva, entre otros.

San Tomás de Villanueva, un fraile agustino español, ... adoptó el nombre de Villanueva de los Infantes en honor al pueblo de origen de sus padres, aunque su nombre real era Tomás García Martínez. En 1516, ingresó en la Orden de Ermitaños de San Agustín en Salamanca y, asombrosamente, en tan solo dos años, se convirtió en sacerdote. Durante su vida religiosa, ejerció como prior en varios conventos y desempeñó el cargo de visitador provincial en Andalucía y Castilla. En 1544, fue designado arzobispo de Valencia y desde esta posición, tuvo el coraje de abordar una reforma en el clero con el objetivo de formar espiritualmente a los fieles, cuidar a los menos afortunados y capacitar a los sacerdotes. Para lograrlo, fundó el Colegio de la Presentación. San Tomás de Villanueva falleció el 8 de septiembre de 1555 debido a una angina de pecho y fue sepultado en la capilla Mayor de la Catedral de Salamanca.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Cerbonio de Populonia

Claro de Nantes

Eulampio de Nicomedia

Gereón y compañeros

Juan de Bridlington

Paulino de Rochester

Pinito de Cnosos

Eulampia de Nicomedia

Tanca de Ramerude y Telquilde de Jouarre © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión