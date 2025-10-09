Las efemérides más destacadas del 10 de octubre
Consulta las efemérides de hoy 10 de octubre y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy
Jueves, 9 de octubre 2025, 22:00
Embárcate en un viaje temporal: descubre eventos que redefinieron eras y expresiones culturales del 10 de octubre.
¿Qué pasó el 10 de octubre?
En España:
1856: en Madrid (España) se inaugura el Teatro de la Zarzuela.
1868: en Cuba, Carlos Manuel de Céspedes, un rico terrateniente, inicia la Guerra de los Diez Años contra las autoridades españolas.
2024: la mayor estrella del deporte español, Rafael Nadal, anuncia que se retira del tenis profesional.
