Santoral del 09 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
DS
Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:00
San Abrahán Patriarca se celebra en el día de hoy, 9 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
San Abrahán Patriarca ... es reconocido como el Padre de los Creyentes debido a su papel como el primero de los tres patriarcas del judaísmo. Originario de Ur de Caldea, este santo vivió en la época que precedió a Cristo, pero respondió al llamado de Dios y emigró a Canaán. A pesar de la esterilidad de su esposa Sara, Dios le prometió una descendencia abundante, y Sara finalmente dio a luz a su hijo Isaac. Poco después del nacimiento de Isaac, el Señor le encomendó a Abraham que ofreciera a su hijo como sacrificio, una prueba a la que Abraham accedió debido a su fe inquebrantable en Dios. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de realizar el sacrificio, un ángel lo detuvo, y como recompensa por su obediencia, Abraham recibió la promesa de una numerosa descendencia y prosperidad.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Dionisio de París y compañeros
-
Juan Leonardi
-
Bernardo de Rodez
-
Deusdedit de Montecasino San Domino de Julia
-
Gisleno de Hainaut
-
Guntero de Brevnov
-
Héctor Valdivielso
-
Inocencio de la Inmaculada Canou
-
Luis Bertrán
-
Sabino de Bigorre y Publia de Antioquía
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión