Santoral del 09 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

San Abrahán Patriarca se celebra en el día de hoy, 9 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Abrahán Patriarca ... es reconocido como el Padre de los Creyentes debido a su papel como el primero de los tres patriarcas del judaísmo. Originario de Ur de Caldea, este santo vivió en la época que precedió a Cristo, pero respondió al llamado de Dios y emigró a Canaán. A pesar de la esterilidad de su esposa Sara, Dios le prometió una descendencia abundante, y Sara finalmente dio a luz a su hijo Isaac. Poco después del nacimiento de Isaac, el Señor le encomendó a Abraham que ofreciera a su hijo como sacrificio, una prueba a la que Abraham accedió debido a su fe inquebrantable en Dios. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de realizar el sacrificio, un ángel lo detuvo, y como recompensa por su obediencia, Abraham recibió la promesa de una numerosa descendencia y prosperidad.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 09 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Dionisio de París y compañeros

Juan Leonardi

Bernardo de Rodez

Deusdedit de Montecasino San Domino de Julia

Gisleno de Hainaut

Guntero de Brevnov

Héctor Valdivielso

Inocencio de la Inmaculada Canou

Luis Bertrán

Sabino de Bigorre y Publia de Antioquía © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

