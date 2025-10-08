Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 09 de octubre

Consulta las efemérides históricas del 09 de octubre: nacimientos y acontecimientos relevantes

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:00

Embárcate en un viaje a través del tiempo: descubre efemérides diarias y momentos históricos del 09 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 09 de octubre?

En España:

  • 1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.

  • 1820: Guayaquil (Ecuador) declara su independencia del Imperio español.

  • 1919: en España se implanta la jornada laboral de ocho horas.

  • 1931: en Sevilla (España) se producen los Sucesos de Gilena.

  • 1934: en Turón (España), en el marco de la Revolución de Asturias, a la 1

  • 1945: se decreta el indulto para los condenados a muerte por supuesta "rebelión militar" es decir, los condenados por apoyar a la República durante la guerra civil española (algo sin sentido, porque en aquella época la república era el gobierno y el ejército que los apoyaba era el ejército oficial del país)

