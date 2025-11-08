Santoral del 09 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 9 de noviembre el Santo de Nuestra Señora de la Almudena, entre otros.

Nuestra Señora de la Almudena es una ... de las devociones a la Virgen María, considerada patrona de la ciudad de Madrid y de ... su Archidiócesis. Los fieles la veneran en la catedral de Santa María de la Almudena, situada en la capital española.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 09 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Agripino de Nápoles

Jorge de Lodève

Monaldo de Istria

Orestes de Capadocia

Ursino de Bourges

Vitón de Verdún

Eustolia de Constantinopla

Sopatra de Constantinopla © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

