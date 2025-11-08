Las efemérides más destacadas del 09 de noviembre

694: en el Reino visigodo de Toledo (España) se realiza el XVII Concilio de Toledo. El rey Égica acusa a los judíos de ayudar a los musulmanes, y los sentencia a la esclavitud.

1375: en Castillo de Garcimuñoz (España), Alfonso de Aragón, primer marqués de Villena, otorga el Privilegio de Villazgo a Albacete.

1441: en España, la localidad de Antequera es declarada ciudad por una real cédula.

1506: en Córdoba (España), los habitantes de la ciudad asaltan el Alcázar para linchar al inquisidor Lucero El Tenebroso, quien había sembrado un régimen de terror por perseguir y condenar indiscriminadamente a personas de todas las clases sociales acusadas de practicar el judaísmo.

1770: en Nueva Orleans el gobernador ilustrado español-estadounidense Luis de Unzaga y Amézaga compilará sus Ordenanzas, código pionero y referente jurídico para los futuros Estados Unidos.

1863: en República Dominicana, el comandante del ejército español Valeriano Weyler, al mando de una tropa de 150 soldados, pierde la posición del río Jaina tras tres días de lucha contra 500 milicianos independentistas. Se retira sin abandonar muertos, heridos ni material. Por dicha acción se le concederá la Cruz Laureada de San Fernando.

1900: en Madrid (España), se inaugura del I Congreso Hispanoamericano.

1909: en Madrid (España), un incendio iniciado en las calderas provoca la destrucción del Teatro de la Zarzuela.

1940: en Barcelona (España) se estrena el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.

1983: en España, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley sobre objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria.

1984: en España, el Gobierno aprueba nuevas normas por las que el servicio militar durará doce meses y comenzará a los diecinueve años.

1998: en España, Christianne Fando, la abogada de los presos de la banda terrorista ETA en las negociaciones de Argel en 1987, declara tras diez años de silencio que se pactó amnistiar a los presos etarras y a los del GAL.

1998: el Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea opina que España puede mantener el Fondo de Cohesión.

1999: en España, José María Aznar destituye a los altos cargos que se beneficiaron de contratos del AVE, entre ellos, familiares del presidente de Renfe.

2000: en España, denuncian a Pepe Rei por el vídeo en el que justifica el asesinato de José Luis López de Lacalle.

2000: España cierra sus fronteras a las reses reproductoras procedentes de Francia e Irlanda debido al mal de las vacas locas.