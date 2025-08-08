Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 09 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:25

El Santoral Cristiano celebra hoy, 9 de agosto el Santo de Santa Cándida María de Jesús, entre otros.

Santa Cándida María de Jesús fue una ... destacada religiosa española cuyo camino hacia la santidad se inició durante su adolescencia en Tolosa. Durante esta etapa de su vida, tuvo la fortuna de contar con la guía espiritual del padre jesuita Miguel San José Herranz, cuyas enseñanzas la inspiraron profundamente. El legado de Santa Cándida María de Jesús ha dejado una huella perdurable en la historia de la educación y el servicio religioso. Su obra y la labor de las Hijas de Jesús continúan en la actualidad, llevando adelante su misión y espiritualidad en distintas partes del mundo.

