Santoral del 09 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Viernes, 8 de agosto 2025, 18:25 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 9 de agosto el Santo de Santa Cándida María de Jesús, entre otros.

Santa Cándida María de Jesús fue una ... destacada religiosa española cuyo camino hacia la santidad se inició durante su adolescencia en Tolosa. Durante esta etapa de su vida, tuvo la fortuna de contar con la guía espiritual del padre jesuita Miguel San José Herranz, cuyas enseñanzas la inspiraron profundamente. El legado de Santa Cándida María de Jesús ha dejado una huella perdurable en la historia de la educación y el servicio religioso. Su obra y la labor de las Hijas de Jesús continúan en la actualidad, llevando adelante su misión y espiritualidad en distintas partes del mundo.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Teresa Benedicta de la Cruz

Fedlimino de Kilmor

Nateo de Achad

Osvaldo de Maserfield

Román el Carcelero © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

