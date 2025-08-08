Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 09 de agosto

Nacimientos, fallecimientos y hechos históricos: efemérides del 09 de agosto para hoy

José María Marín

José María Marín

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:00

Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 09 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 09 de agosto?

En España:

  • 865: cerca de Miranda de Ebro (España) se libra la batalla de la Morcuera, en la que Mohamed I de Córdoba vence a Rodrigo de Castilla.

  • 1540: en el Valle del Cauca (Colombia), el español Jorge Robledo (1500-1546) funda la aldea de Cartago.

  • 1939: formación del Segundo Gobierno franquista de España (1939-1941).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  3. 3 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  4. 4 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  5. 5

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  6. 6 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  9. 9

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  10. 10

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 09 de agosto

Las efemérides más destacadas del 09 de agosto