Las efemérides más destacadas del 09 de agosto
Nacimientos, fallecimientos y hechos históricos: efemérides del 09 de agosto para hoy
Viernes, 8 de agosto 2025, 22:00
Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 09 de agosto.
¿Qué pasó el 09 de agosto?
En España:
865: cerca de Miranda de Ebro (España) se libra la batalla de la Morcuera, en la que Mohamed I de Córdoba vence a Rodrigo de Castilla.
1540: en el Valle del Cauca (Colombia), el español Jorge Robledo (1500-1546) funda la aldea de Cartago.
1939: formación del Segundo Gobierno franquista de España (1939-1941).
