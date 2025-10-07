Santoral del 08 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
DS
Martes, 7 de octubre 2025, 20:00
Hoy, 8 de octubre el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Pelagia de Antioquía, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
Santa ... Pelagia de Antioquía, una virgen y mártir del siglo IV, provenía de una destacada familia en Antioquía. Tras tomar la decisión de abrazar el cristianismo, se encontró en peligro de ser arrestada por las autoridades. Temiendo el riesgo de ser sometida a violencia y deshonra por parte de los soldados, optó por subir a la terraza de su casa y lanzarse al vacío. Su trágica muerte ocurrió en el año 302, cuando apenas contaba con 15 años de edad.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Evodio de Rouen
-
Félix de Como
-
Hugo de Génova
-
Ragenfreda
-
Reparada yThais penitente
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión