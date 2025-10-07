Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 08 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Martes, 7 de octubre 2025, 20:00

Hoy, 8 de octubre el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Pelagia de Antioquía, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa ... Pelagia de Antioquía, una virgen y mártir del siglo IV, provenía de una destacada familia en Antioquía. Tras tomar la decisión de abrazar el cristianismo, se encontró en peligro de ser arrestada por las autoridades. Temiendo el riesgo de ser sometida a violencia y deshonra por parte de los soldados, optó por subir a la terraza de su casa y lanzarse al vacío. Su trágica muerte ocurrió en el año 302, cuando apenas contaba con 15 años de edad.

