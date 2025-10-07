Las efemérides más destacadas del 08 de octubre
Consulta las efemérides históricas del 08 de octubre: nacimientos y acontecimientos relevantes
DS
Martes, 7 de octubre 2025, 22:00
Sumérgete en el tiempo: efemérides diarias con eventos decisivos y expresiones culturales del 08 de octubre.
-
¿Qué pasó el 08 de octubre?
En España:
-
1573: se levanta el asedio de Alkmaar por parte de las tropas españolas de Don Fadrique, siendo la primera victoria de las Provincias Unidas de los Países Bajos en la guerra de los Ochenta Años.
-
1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se suprime este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.
-
1851: En la Banda Oriental (región del Río de la Plata que hoy se conoce como Uruguay) se da por terminada la Guerra Grande, un conflicto que duró casi 12 años e involucró a las facciones políticas uruguayas denominadas «blancos» (liderados por Manuel Oribe) y los «colorados» (liderados por Fructuoso Rivera). También contó con la intervención de facciones políticas de Argentina, los federales (liderados por Juan Manuel de Rosas) en apoyo a los blancos uruguayos, y los unitarios en apoyo a los colorados, además de la participación del Imperio del Brasil, Gran Bretaña y Francia, así como fuerzas mercenarias españolas e italianas. El tratado estableció
-
1918: en España dimite Antonio Maura con todo su gabinete.
-
1992: en Madrid (España) se inaugura el Museo Thyssen.
