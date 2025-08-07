Santoral del 08 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Jueves, 7 de agosto 2025, 19:14 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 8 de agosto el Santo de San de Guzmán, entre otros.

San Domingo de Guzmán fue un destacado presbítero castellano ... que vivió en el siglo XII. Después de completar sus estudios en artes en 1190, se convirtió en canónigo regular en la catedral de Osma. Posteriormente, fue ordenado sacerdote y designado como regente de la Cátedra de Sagrada Escritura en las Escuelas.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Altmano

Emiliano de Cízico

Eusebio de Milán

Famiano de Galese

Marino de Anazarbe

Mummolo de Burdeos

Pablo Ke Tingzhu

Severo de Vienne Bonifacia Rodríguez Castro. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

