Santoral del 08 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:14
El Santoral Cristiano celebra hoy, 8 de agosto el Santo de San de Guzmán, entre otros.
San Domingo de Guzmán fue un destacado presbítero castellano ... que vivió en el siglo XII. Después de completar sus estudios en artes en 1190, se convirtió en canónigo regular en la catedral de Osma. Posteriormente, fue ordenado sacerdote y designado como regente de la Cátedra de Sagrada Escritura en las Escuelas.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Altmano
Emiliano de Cízico
Eusebio de Milán
Famiano de Galese
Marino de Anazarbe
Mummolo de Burdeos
Pablo Ke Tingzhu
Severo de Vienne Bonifacia Rodríguez Castro.
