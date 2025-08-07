Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 08 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:14

El Santoral Cristiano celebra hoy, 8 de agosto el Santo de San de Guzmán, entre otros.

San Domingo de Guzmán fue un destacado presbítero castellano ... que vivió en el siglo XII. Después de completar sus estudios en artes en 1190, se convirtió en canónigo regular en la catedral de Osma. Posteriormente, fue ordenado sacerdote y designado como regente de la Cátedra de Sagrada Escritura en las Escuelas.

