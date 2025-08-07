Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 08 de agosto

Explora la historia del 08 de agosto con nuestras efemérides diarias

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:00

Descubre el 08 de agosto a través de efemérides: eventos históricos y momentos culturales que dejaron huella.

  1. ¿Qué pasó el 08 de agosto?

En España:

  • 1588: en el canal de la Mancha frente a la aldea de Gravelinas, 293km al norte de París (Francia) ―en el marco de la guerra anglo-española (1585‑1604)― los ingleses vencen a la Armada Invencible (de España) en la batalla naval de Gravelinas. Esto pone fin al intento de los españoles de invadir Inglaterra. Las partes supervivientes de la Armada Española comienzan a navegar a casa, sólo 67 de los 130 barcos iniciales llegarán a España, y la mayoría de ellos en malas condiciones.

  • 1736: en Córdoba (España), los restos mortales de FernandoIV (1285‑1312) y AlfonsoXI de Castilla (1311‑1350) son trasladados desde la Capilla Real de la Mezquita-Catedral de Córdoba hasta la Real Colegiata de SanHipólito (donde descansan actualmente).

  • 1774: en la costa occidental de la actual Canadá, el español Juan Pérez (49), al mando de la fragata Santiago, de la Armada Española, descubre la isla de Quadra, hoy conocida como Vancouver.

  • 1817: en la Isla de Margarita (frente a las costas de Venezuela), el general español Pablo Morillo junto con 2000 soldados realistas sitia Juan Griego.

  • 1897: en la villa vasca de Mondragón, a 391km al norte de Madrid (España), el periodista y anarquista italiano Michele Angiolillo (26) asesina al primer ministro Antonio Cánovas del Castillo (69) debido a que este había ordenado la tortura seguida de muerte de varios criminales anarquistas en el pasado. Dos semanas después, el 20 de agosto, Angiolillo será ejecutado mediante garrotevil (un perno que se introducía en la nuca).​

  • 1899: en Puerto Rico (colonia de España), el poderoso huracán SanCiriaco azota la isla y causa 3369muertes.

  • 1916: 633 al nornoreste de Nueva York (Estados Unidos) se inaugura oficialmente el funicular de las cataratas del Niágara, construido por el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo.

  • 1992: en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Montjuic (provincia de Barcelona), la selección de fútbol de España gana sus primeros Juegos Olímpicos en la modalidad de fútbol al derrotar a la selección de fútbol de Polonia por 3a2.

