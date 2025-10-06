Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 07 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:00

7 de octubre tiene lugar el Santo de Nuestra Señora del Rosario entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Nuestra Señora ... del Rosario es una advocación de la Santísima Virgen María, venerada en la Iglesia Católica. Su festividad se celebra el 7 de octubre y es un día dedicado a buscar la intercesión de la Santa Madre de Dios a través del rezo del Rosario o la Corona Mariana, así como a meditar en los misterios de la vida de Cristo, ya que estuvo profundamente ligada a la encarnación, pasión y resurrección del Hijo de Dios. Además de su importancia espiritual, Nuestra Señora del Rosario es también la Patrona de la Orden de Predicadores, de Colombia y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España.

