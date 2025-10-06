Santoral del 07 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Lunes, 6 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

7 de octubre tiene lugar el Santo de Nuestra Señora del Rosario entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Nuestra Señora ... del Rosario es una advocación de la Santísima Virgen María, venerada en la Iglesia Católica. Su festividad se celebra el 7 de octubre y es un día dedicado a buscar la intercesión de la Santa Madre de Dios a través del rezo del Rosario o la Corona Mariana, así como a meditar en los misterios de la vida de Cristo, ya que estuvo profundamente ligada a la encarnación, pasión y resurrección del Hijo de Dios. Además de su importancia espiritual, Nuestra Señora del Rosario es también la Patrona de la Orden de Predicadores, de Colombia y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 07 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Augusto de Bourges

Baco de Betsaloe

Marcelo de Capua

Marcos Papa

Paladio de Saintes

Sergio de Betsaloe y Justina de Padua © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión