Las efemérides más destacadas del 07 de octubre
07 de octubre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables
DS
Lunes, 6 de octubre 2025, 22:00
Embárcate en un viaje temporal: descubre eventos que redefinieron eras y expresiones culturales del 07 de octubre.
-
¿Qué pasó el 07 de octubre?
En España:
-
788: en España, accede al poder de Hisham I, segundo emir independiente de Al-Ándalus.
-
1072: en Zamora (España), Bellido Dolfos asesina al rey Sancho el Fuerte junto a las murallas de la ciudad.
-
1513: en Italia ―en el curso de la Guerra de la Liga de Cambrai― las tropas españolas (bajo el mando Ramón de Cardona) vencen a los venecianos en la Batalla de La Motta.
-
1542: en California, el explorador español Juan Rodríguez Cabrillo descubre la isla de Santa Catalina.
-
1649: se casan el rey Felipe IV de España y Mariana de Austria.
-
1886: España prohíbe la esclavitud en Cuba.
-
1978: en España se legaliza la venta de la píldora anticonceptiva.
