Las efemérides más destacadas del 07 de octubre

07 de octubre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:00

Embárcate en un viaje temporal: descubre eventos que redefinieron eras y expresiones culturales del 07 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 07 de octubre?

En España:

  • 788: en España, accede al poder de Hisham I, segundo emir independiente de Al-Ándalus.

  • 1072: en Zamora (España), Bellido Dolfos asesina al rey Sancho el Fuerte junto a las murallas de la ciudad.

  • 1513: en Italia ―en el curso de la Guerra de la Liga de Cambrai― las tropas españolas (bajo el mando Ramón de Cardona) vencen a los venecianos en la Batalla de La Motta.

  • 1542: en California, el explorador español Juan Rodríguez Cabrillo descubre la isla de Santa Catalina.

  • 1649: se casan el rey Felipe IV de España y Mariana de Austria.

  • 1886: España prohíbe la esclavitud en Cuba.

  • 1978: en España se legaliza la venta de la píldora anticonceptiva.

