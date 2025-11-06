Santoral del 07 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

7 de noviembre tiene lugar el Santo de San Ernesto entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Ernesto, un mártir ... de origen alemán, es conocido por haber sido abad en Zwiefalten entre 1141 y 1146. Tras ... renunciar a su cargo, se unió a la Segunda Cruzada, convocada por Bernardo de Claraval y liderada por él, Otón de Freising y Conrado III, con el propósito de difundir la palabra de Dios en Persia y Arabia. Sin embargo, su camino hacia Jerusalén se interrumpió cuando fue capturado por los musulmanes y llevado a La Meca. Allí, al negarse a renunciar a su fe cristiana y convertirse al islam, fue sometido a torturas y finalmente asesinado, convirtiéndose así en un mártir.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Amaranto de Albi

Atenodoro de Neocesarea

Baldo de Tours

Cungaro de Congresbury

Engelberto de Colonia

Florencio de Estrasburgo

Herculano de Perugia

Hierón

Lázaro estilita

Pedro Wu Guosheng

Prosdócimo de Padua © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

