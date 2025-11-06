Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 07 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:00

7 de noviembre tiene lugar el Santo de San Ernesto entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Ernesto, un mártir ... de origen alemán, es conocido por haber sido abad en Zwiefalten entre 1141 y 1146. Tras ... renunciar a su cargo, se unió a la Segunda Cruzada, convocada por Bernardo de Claraval y liderada por él, Otón de Freising y Conrado III, con el propósito de difundir la palabra de Dios en Persia y Arabia. Sin embargo, su camino hacia Jerusalén se interrumpió cuando fue capturado por los musulmanes y llevado a La Meca. Allí, al negarse a renunciar a su fe cristiana y convertirse al islam, fue sometido a torturas y finalmente asesinado, convirtiéndose así en un mártir.

