Las efemérides más destacadas del 07 de noviembre
Efemérides destacadas del 07 de noviembre: Un repaso a la historia
Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:00
Embárcate en un viaje a través del tiempo: descubre efemérides diarias y momentos históricos del 07 de noviembre.
¿Qué pasó el 07 de noviembre?
En España:
1659: se firma el Tratado de los Pirineos entre Mazarino, en representación francesa, y don Luis de Haro, en representación española. España pierde el Rosellón menos la villa de Llivia.
1808: en República Dominicana se libra la batalla de Palo Hincado, que pone fin al control francés en la isla de la Española, y marca el inicio del período conocido como «España boba».
1813: en el marco de la Guerra de la Independencia, el Ejército anglo-luso-español de Wellington penetra en Francia en persecución del ejército francés.
1822: en Madrid (España), el poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada desde 1850 Universidad Central y después Universidad Complutense de Madrid.
1841: en Madrid se subleva un regimiento encabezado por los generales Concha y León, que asaltó el Palacio Real para apoderarse de la reina Isabel II de España. Los rebeldes fueron vencidos.
1873: en la Guerra de los Diez Años, los cubanos dirigidos por Máximo Gómez Báez, baten a las tropas españolas en La Sacra.
1882: España, Martina Castells Ballespí es la primera mujer que recibe la investidura de Doctor en Medicina en ese país.
1938: en Cabra (provincia de Córdoba, España) se produce un ataque aéreo durante la guerra civil, realizado por la aviación republicana, que produce 109 muertos y más de 200 heridos.
1970: en Madrid (España), escape radiactivo de un complejo cívico-militar de investigación nuclear que contamina los ríos Manzanares, Jarama y Tajo.
1978: el político español Felipe González Márquez es nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista.
1987: en Nueva York (Estados Unidos), el científico español Federico Mayor Zaragoza es nombrado director general de la Unesco.
1998: aterriza el transbordador espacial Discovery en el que se encuentra el astronauta español Pedro Duque.
2005: en España, el canal de televisión Canal + cancela sus transmisiones analógicas. Su frecuencia es ocupada por Cuatro. En ese momento ambas empresas eran propiedad de Sogecable. Canal + continuó su emisión vía satélite.
2010: en Barcelona (España), el papa Benedicto XVI ―durante su segundo viaje a España― consagra el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia como basílica menor.
