Santoral del 06 de julio: ¿Qué santos se celebran hoy?

Hoy, 6 de julio el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa María Goretti, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa María Goretti fue la tercera hija de siete hermanos. Los orígenes humildes de su familia la llevaron a emigrar varias veces hasta asentarse en Ferriere di Contra. Vivió la muerte de su padre cuando tan solo tenía nueve años, lo que obligó a su madre a trabajar dejando al resto de sus hijos a cargo de María. Con once años, María realizó la primera comunión y desde entonces se juró a sí misma que moriría antes que cometer pecado. María murió a los once años tras ser apuñalada por un joven que intentó violarla. No obstante, María le perdonó poco antes de morir en el hospital.

Onomástica de hoy

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.

Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.

Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Goar

Justo de Condat

Paladio de Escocia

Pedro Wang Zuolong

Rómulo de Fiésole

Sísoes de Egipto

Ciriaca de Nicomedia

Dominica de Tropea

Monenas

