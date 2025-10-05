Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 06 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:56

San Bruno de Colonia se celebra en el día de hoy, 6 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Bruno ... de Colonia, un sacerdote alemán, es reconocido como el fundador de la orden de los Cartujos. Destacó por sus estudios de la Sagrada Escritura y, a los 26 años, fue nombrado director de la Escuela de la catedral de Reims. Con el tiempo, sin embargo, sintió una profunda llamada a la vida monástica, lo que lo llevó a dejar Reims en busca de una vida de ermitaño. Se asentó en el valle de Cartuja, en los Alpes, donde junto a San Hugo de Grenoble, fundó la Orden Eremítica de la Cartuja, combinando la soledad del eremita con la vida en comunidad. Más tarde, fue llamado a Roma por el Papa Urbano II para ayudar en la Reforma Gregoriana. Finalmente, pasó sus últimos años como ermitaño en el monasterio de La Torre, en Calabria.

