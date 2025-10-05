Santoral del 06 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Domingo, 5 de octubre 2025, 18:56 Comenta Compartir

San Bruno de Colonia se celebra en el día de hoy, 6 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Bruno ... de Colonia, un sacerdote alemán, es reconocido como el fundador de la orden de los Cartujos. Destacó por sus estudios de la Sagrada Escritura y, a los 26 años, fue nombrado director de la Escuela de la catedral de Reims. Con el tiempo, sin embargo, sintió una profunda llamada a la vida monástica, lo que lo llevó a dejar Reims en busca de una vida de ermitaño. Se asentó en el valle de Cartuja, en los Alpes, donde junto a San Hugo de Grenoble, fundó la Orden Eremítica de la Cartuja, combinando la soledad del eremita con la vida en comunidad. Más tarde, fue llamado a Roma por el Papa Urbano II para ayudar en la Reforma Gregoriana. Finalmente, pasó sus últimos años como ermitaño en el monasterio de La Torre, en Calabria.

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Adalberón de Würzburg

Artaldo de Arvières

Francisco Tran Van Trung

Juan Xenos

Magno de Venecia

Pardulfo de Guéret

Renato de Sorrento

Román de Auxerre

Ságar de Laodicea

Ywio Santa Fe de Agen y María Francisca de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

