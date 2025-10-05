Las efemérides más destacadas del 06 de octubre

1536: en Vilvoorde (en la región belga de Flandes, bajo el poder de los españoles) la Inquisición católica ahorca al traductor protestante inglés William Tyndale, quien había traducido por primera vez la Biblia al inglés, publicó miles de copias en Alemania y las introdujo clandestinamente en Inglaterra.

1539: en la actual Tallahassee (estado de Florida), el conquistador español Hernando de Soto y su ejército entran a la fuerza en la ciudad de Anhaica, capital de la tribu de los apalaches, de 30.000 habitantes.

1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implantación del calendario gregoriano.

1762: en Filipinas ―en el marco de la guerra de los Siete Años― termina la batalla de Manila entre Gran Bretaña y España, cuyo resultado significa la ocupación británica de Manila durante el resto de la guerra.

1810: en la villa de Oruro (Bolivia) se redacta el levantamiento del 6 de octubre encabezado por el Dr. Tomás Barrón contra el dominio español.

1833: en España, el infante Carlos María Isidro de Borbón es coronado como Carlos V de España, fecha que se considera el comienzo de la primera guerra carlista.

1852: en España se crea por Real Orden el Cuerpo de Telégrafos.

1934: en Barcelona (España), Lluís Companys proclama el Estado Catalán, dentro de una República Federal Española inexistente, a raíz de la revolución de 1934.

1936: El Decreto 9 dictado por Francisco Franco crea la Secretaría de Guerra en la zona rebelde de España.

1956: en España, Francisco Franco inaugura Pueblonuevo del Guadiana, cuya construcción había comenzado en 1948 como consecuencia del Plan Badajoz.

1977: en Alicante (España), un grupo de fascistas atacan a militantes y simpatizantes de Partido Comunista, matando a uno de ellos.

1983: en España, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto.

1994: en Zaragoza (España) se inaugura el Auditorio de Zaragoza, considerado el mejor de ese país por sus características acústicas.