Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 06 de octubre

Efemérides actuales: 06 de octubre, conoce los eventos del día a lo largo de la historia

DS

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Sumérgete en nuestras efemérides y descubre los hitos que cambiaron la historia y las expresiones culturales del 06 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 06 de octubre?

En España:

  • 1536: en Vilvoorde (en la región belga de Flandes, bajo el poder de los españoles) la Inquisición católica ahorca al traductor protestante inglés William Tyndale, quien había traducido por primera vez la Biblia al inglés, publicó miles de copias en Alemania y las introdujo clandestinamente en Inglaterra.

  • 1539: en la actual Tallahassee (estado de Florida), el conquistador español Hernando de Soto y su ejército entran a la fuerza en la ciudad de Anhaica, capital de la tribu de los apalaches, de 30.000 habitantes.

  • 1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implantación del calendario gregoriano.

  • 1762: en Filipinas ―en el marco de la guerra de los Siete Años― termina la batalla de Manila entre Gran Bretaña y España, cuyo resultado significa la ocupación británica de Manila durante el resto de la guerra.

  • 1810: en la villa de Oruro (Bolivia) se redacta el levantamiento del 6 de octubre encabezado por el Dr. Tomás Barrón contra el dominio español.

  • 1833: en España, el infante Carlos María Isidro de Borbón es coronado como Carlos V de España, fecha que se considera el comienzo de la primera guerra carlista.

  • 1852: en España se crea por Real Orden el Cuerpo de Telégrafos.

  • 1934: en Barcelona (España), Lluís Companys proclama el Estado Catalán, dentro de una República Federal Española inexistente, a raíz de la revolución de 1934.

  • 1936: El Decreto 9 dictado por Francisco Franco crea la Secretaría de Guerra en la zona rebelde de España.

  • 1956: en España, Francisco Franco inaugura Pueblonuevo del Guadiana, cuya construcción había comenzado en 1948 como consecuencia del Plan Badajoz.

  • 1977: en Alicante (España), un grupo de fascistas atacan a militantes y simpatizantes de Partido Comunista, matando a uno de ellos.

  • 1983: en España, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto.

  • 1994: en Zaragoza (España) se inaugura el Auditorio de Zaragoza, considerado el mejor de ese país por sus características acústicas.

  • 1996: en Valladolid (España) se produce el incendio de la discoteca Siete Siete, con cuatro muertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  5. 5 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  8. 8 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  10. 10 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 06 de octubre

Las efemérides más destacadas del 06 de octubre