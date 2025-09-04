Santoral del 05 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 5 de septiembre el Santo de Santa Teresa de Calculta, entre otros.

Santa Teresa de Calcuta inició su vida en ... las Hermanas de Loreto a los 18 años con el objetivo de convertirse en misionera. Poco después, emprendió su viaje hacia la India, específicamente a Calcuta, donde comenzó su labor educativa con niñas en la Escuela St. Mary. Con el tiempo, fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad, cuya principal misión era brindar ayuda a los menos afortunados. Tras sostener varios encuentros con el Papa Juan Pablo II, optó por regresar a Calcuta para vivir sus últimos días en ese lugar. Finalmente, partió de este mundo el 5 de septiembre de 1997.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 05 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Alperto de Tortona

Bertino de Sithin

Lorenzo Giustiniani

Quinto de Capua

Raíssa © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

