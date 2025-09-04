Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 05 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 5 de septiembre el Santo de Santa Teresa de Calculta, entre otros.

Santa Teresa de Calcuta inició su vida en ... las Hermanas de Loreto a los 18 años con el objetivo de convertirse en misionera. Poco después, emprendió su viaje hacia la India, específicamente a Calcuta, donde comenzó su labor educativa con niñas en la Escuela St. Mary. Con el tiempo, fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad, cuya principal misión era brindar ayuda a los menos afortunados. Tras sostener varios encuentros con el Papa Juan Pablo II, optó por regresar a Calcuta para vivir sus últimos días en ese lugar. Finalmente, partió de este mundo el 5 de septiembre de 1997.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  4. 4 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  5. 5 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  6. 6 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  7. 7 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  8. 8 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  9. 9

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 05 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 05 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy