Las efemérides más destacadas del 05 de septiembre

Quién nació, quién murió y qué sucedió hoy, 05 de septiembre: Efemérides

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:00

Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 05 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 05 de septiembre?

En España:

  • 1909: en España, Juan Olivert Serra realiza el primer vuelo motorizado en Paterna (Valencia).

  • 1936: En el contexto de la guerra civil española, se toma la fotografía Muerte de un miliciano en el término municipal de Espejo (Córdoba). Atribuida a Robert Capa, la fotografía muestra al miliciano Federico Borrell siendo supuestamente alcanzado por una bala. Se convertirá en una imagen icónica del siglo XX.​

  • 1986: en España, el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz es distinguido por el gobierno español con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

  • 2012: es establecido el Día Mundial del Mieloma Múltiple, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a petición de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), con el objetivo de informar y generar conciencia en la sociedad sobre este tipo de cáncer.

  • 2021: en Valencia, España, después de dos años sin poder celebrar las Fallas de Valencia, debido a la pandemia de COVID-19, vuelven a dar el pistoletazo de salida a celebrarlas en este día excepcionalmente. Toda una proeza, gracias a los presidentes de Las Fallas, que votaron en una asamblea a favor de su realización.

