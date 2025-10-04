Santoral del 05 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Sábado, 4 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 5 de octubre el Santo de San Froilán de León, entre otros.

San Froilán de León, venerado como el patrón ... de Lugo, fue un ermitaño gallego que tomó la decisión de retirarse a los montes de Curueño en su juventud cuando enfrentó una crisis espiritual. Sin embargo, ante la persecución de los musulmanes a los cristianos, abandonó su retiro para dedicarse a la predicación en las regiones de Galicia y León. En el año 870, fundó el monasterio de Veseo, donde asumió el cargo de abad. Una década más tarde, a solicitud del Rey Alfonso III, emprendió la fundación del monasterio de Tábara, con el propósito de impulsar la colonización de las nuevas tierras adquiridas. Asimismo, estableció el monasterio de Moreruela, donde también sirvió como abad. Cuando el obispo de León, Vicente, falleció en el año 900, San Froilán fue designado como su sucesor y desempeñó ese cargo hasta su muerte en el año 904.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 05 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: María Faustina Kowalska

Atilano de Zamora

Jerónimo de Nevers

Meinulfo de Paderborn

Tranquilino Ubiarco

Caritina de Corico

Flora de Beaulieu y Mamlaca © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

