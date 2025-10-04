Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 05 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:29

El Santoral Cristiano celebra hoy, 5 de octubre el Santo de San Froilán de León, entre otros.

San Froilán de León, venerado como el patrón ... de Lugo, fue un ermitaño gallego que tomó la decisión de retirarse a los montes de Curueño en su juventud cuando enfrentó una crisis espiritual. Sin embargo, ante la persecución de los musulmanes a los cristianos, abandonó su retiro para dedicarse a la predicación en las regiones de Galicia y León. En el año 870, fundó el monasterio de Veseo, donde asumió el cargo de abad. Una década más tarde, a solicitud del Rey Alfonso III, emprendió la fundación del monasterio de Tábara, con el propósito de impulsar la colonización de las nuevas tierras adquiridas. Asimismo, estableció el monasterio de Moreruela, donde también sirvió como abad. Cuando el obispo de León, Vicente, falleció en el año 900, San Froilán fue designado como su sucesor y desempeñó ese cargo hasta su muerte en el año 904.

