Las efemérides más destacadas del 05 de octubre
Sábado, 4 de octubre 2025, 22:00
Descubre el fluir del tiempo con efemérides: hitos históricos y momentos culturales del 05 de octubre en diversas épocas.
¿Qué pasó el 05 de octubre?
En España:
1550: en Chile, el conquistador español Pedro de Valdivia funda la villa de Concepción del Nuevo Extremo en la bahía del mismo nombre, a unos 500 km al sur de la capital Santiago.
1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se salta este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.
1837: en España, se publica la Real Orden por la que se funda el primer Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia.
1884: Imperio español en Asia y Oceanía, en la actual provincia de Dávao del Sur se crea el municipio de Santa Cruz.
1928: en Madrid (España), la Real Academia Española presenta la nueva gramática del idioma español.
1934: en Asturias (España) tiene lugar una revolución en la que la clase obrera toma el poder durante quince días haciendo frente al Gobierno de la República.
