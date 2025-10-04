Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 05 de octubre

Efemérides del día: 05 de octubre, conoce las figuras históricas y eventos destacados

DS

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Descubre el fluir del tiempo con efemérides: hitos históricos y momentos culturales del 05 de octubre en diversas épocas.

  1. ¿Qué pasó el 05 de octubre?

En España:

  • 1550: en Chile, el conquistador español Pedro de Valdivia funda la villa de Concepción del Nuevo Extremo en la bahía del mismo nombre, a unos 500 km al sur de la capital Santiago.

  • 1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se salta este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.

  • 1837: en España, se publica la Real Orden por la que se funda el primer Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia.

  • 1884: Imperio español en Asia y Oceanía, en la actual provincia de Dávao del Sur se crea el municipio de Santa Cruz.

  • 1928: en Madrid (España), la Real Academia Española presenta la nueva gramática del idioma español.

  • 1934: en Asturias (España) tiene lugar una revolución en la que la clase obrera toma el poder durante quince días haciendo frente al Gobierno de la República.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  7. 7 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  8. 8

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  9. 9 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  10. 10 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 05 de octubre

Las efemérides más destacadas del 05 de octubre