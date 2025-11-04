Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 05 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:00

5 de noviembre tiene lugar el Santo de Santa Ángela de la Cruz entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Nacida ... en Sevilla en 1846, Santa Ángela de la Cruz fue una monja española que fundó la ... congregación de la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Su labor se centró en ayudar a los pobres y enfermos. Tras sufrir un accidente cerebrovascular, falleció en 1932. Juan Pablo II la canonizó en 2003, y su sepulcro se encuentra en la capilla de la Casa Madre en Sevilla, su ciudad natal.

