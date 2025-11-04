Santoral del 05 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Martes, 4 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

5 de noviembre tiene lugar el Santo de Santa Ángela de la Cruz entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Nacida ... en Sevilla en 1846, Santa Ángela de la Cruz fue una monja española que fundó la ... congregación de la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Su labor se centró en ayudar a los pobres y enfermos. Tras sufrir un accidente cerebrovascular, falleció en 1932. Juan Pablo II la canonizó en 2003, y su sepulcro se encuentra en la capilla de la Casa Madre en Sevilla, su ciudad natal.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 05 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Isabel

Fibicio de Tréveris

Geraldo de Beziers

Zacarías

Guetnocio de Bretaña

Marcos de Ecano

Bertila de Chelles

Domingo Mau y Domnino de Cesarea © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

