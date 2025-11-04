Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 05 de noviembre

¿Qué ocurrió el 05 de noviembre? Descubre los momentos clave

DS

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:00

Acompáñanos en un recorrido histórico: revive eventos trascendentales y expresiones culturales del 05 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 05 de noviembre?

En España:

  • 1513: en Cuba, el militar español Diego Velázquez funda San Salvador de Bayamo, la segunda villa en la isla.

  • 1529: en Valladolid se reúne una junta que decide la creación de la demarcación administrativa de Nueva España.

  • 1553: en el Virreinato de Nueva España, el virrey Luis de Velasco inaugura los cursos de la Escuela de Leyes, fundada en esta fecha y dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México.

  • 1712: Felipe V de España firma un acta de renuncia a la corona de Francia para él y sus descendientes.

  • 1807: en España, el rey Carlos IV perdona la traición de su hijo Fernando VII, implicado en la Conspiración de El Escorial.

  • 1810: en la provincia de Cádiz (España), las tropas invasoras francesas inician el asedio a la Isla de León.

  • 1811: en la ciudad de San Salvador, comienza el Primer movimiento independentista de la Capitanía General de Guatemala. En diciembre del mismo año será sofocado por los españoles.

  • 1813: en Cuzco (Virreinato del Perú) comienza un levantamiento en contra de la dominación española.

  • 1900: en Valencia (España) la Guardia Civil captura al bandido Josep Pinet Martorell Llorca.

  • 1906: en Barcelona (España) el pianista Joaquim Malats estrena la obra Triana, perteneciente al poema para piano Iberia, de Isaac Albéniz.

  • 1910: en el Ayuntamiento de Madrid (España) se deposita la última bandera española que ondeó en La Habana (cuando Cuba era española).

  • 1910: España adopta el acuerdo de introducir el ancho de vía normal europeo para sus ferrocarriles.

  • 1920: en el Hospital Real de Santiago de Compostela (España) se encuentra un retrato de Carlos IV pintado por Goya.

  • 1924: en España, el boxeador cubano Jim Morán se proclama campeón del peso wélter.

  • 1932: en Barcelona (España) se estrena la película Mata Hari, protagonizada por Greta Garbo.

  • 1934: en España se impone de nuevo la censura previa en la prensa.

  • 1950: la Asamblea General de la ONU aprueba iniciar relaciones diplomáticas con España.

  • 1969: en Barcelona (España) dimite Narcís de Carreras, presidente del Fútbol Club Barcelona.

  • 1971: en Madrid (España) comandos de «lucha antimarxista» destruyen 24 grabados de Pablo Picasso.

  • 1971: en España, el boxeador Pedro Carrasco se proclama campeón mundial en la categoría de peso ligero.

  • 1982: en Sevilla, Juan Pablo II beatifica a la monja española Ángela de la Cruz.

  • 1987: en el Congreso de los Diputados (España), todos los partidos políticos con representación parlamentaria firman el Pacto Antiterrorista.

  • 1987: en España, una gota fría provoca inundaciones en las provincias de Valencia y Alicante.

  • 1992: en Estrasburgo, España ratifica la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales.

  • 1992: en España, la poetisa cubana Dulce María Loynaz es galardonada con el Premio Miguel de Cervantes de Literatura.

  • 1998: en España se inaugura el nuevo diario La Razón.

  • 2002: en Pontevedra (España), dos bombas de fabricación casera provocan la muerte de un matrimonio y heridas a un hombre y su hijo.

  • 2002: en España, el compositor Tomás Marco y el director de orquesta Arturo Tamayo reciben el Premio Nacional de Música.

  • 2004: en España, el Gobierno presenta el superordenador más potente de Europa, construido por la empresa estadounidense IBM.

