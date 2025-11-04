Las efemérides más destacadas del 05 de noviembre

1513: en Cuba, el militar español Diego Velázquez funda San Salvador de Bayamo, la segunda villa en la isla.

1529: en Valladolid se reúne una junta que decide la creación de la demarcación administrativa de Nueva España.

1553: en el Virreinato de Nueva España, el virrey Luis de Velasco inaugura los cursos de la Escuela de Leyes, fundada en esta fecha y dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1712: Felipe V de España firma un acta de renuncia a la corona de Francia para él y sus descendientes.

1807: en España, el rey Carlos IV perdona la traición de su hijo Fernando VII, implicado en la Conspiración de El Escorial.

1810: en la provincia de Cádiz (España), las tropas invasoras francesas inician el asedio a la Isla de León.

1811: en la ciudad de San Salvador, comienza el Primer movimiento independentista de la Capitanía General de Guatemala. En diciembre del mismo año será sofocado por los españoles.

1813: en Cuzco (Virreinato del Perú) comienza un levantamiento en contra de la dominación española.

1900: en Valencia (España) la Guardia Civil captura al bandido Josep Pinet Martorell Llorca.

1906: en Barcelona (España) el pianista Joaquim Malats estrena la obra Triana, perteneciente al poema para piano Iberia, de Isaac Albéniz.

1910: en el Ayuntamiento de Madrid (España) se deposita la última bandera española que ondeó en La Habana (cuando Cuba era española).

1910: España adopta el acuerdo de introducir el ancho de vía normal europeo para sus ferrocarriles.

1920: en el Hospital Real de Santiago de Compostela (España) se encuentra un retrato de Carlos IV pintado por Goya.

1924: en España, el boxeador cubano Jim Morán se proclama campeón del peso wélter.

1932: en Barcelona (España) se estrena la película Mata Hari, protagonizada por Greta Garbo.

1934: en España se impone de nuevo la censura previa en la prensa.

1950: la Asamblea General de la ONU aprueba iniciar relaciones diplomáticas con España.

1969: en Barcelona (España) dimite Narcís de Carreras, presidente del Fútbol Club Barcelona.

1971: en Madrid (España) comandos de «lucha antimarxista» destruyen 24 grabados de Pablo Picasso.

1971: en España, el boxeador Pedro Carrasco se proclama campeón mundial en la categoría de peso ligero.

1982: en Sevilla, Juan Pablo II beatifica a la monja española Ángela de la Cruz.

1987: en el Congreso de los Diputados (España), todos los partidos políticos con representación parlamentaria firman el Pacto Antiterrorista.

1987: en España, una gota fría provoca inundaciones en las provincias de Valencia y Alicante.

1992: en Estrasburgo, España ratifica la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales.

1992: en España, la poetisa cubana Dulce María Loynaz es galardonada con el Premio Miguel de Cervantes de Literatura.

1998: en España se inaugura el nuevo diario La Razón.

2002: en Pontevedra (España), dos bombas de fabricación casera provocan la muerte de un matrimonio y heridas a un hombre y su hijo.

2002: en España, el compositor Tomás Marco y el director de orquesta Arturo Tamayo reciben el Premio Nacional de Música.