Santoral del 04 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, 4 de octubre el Santo de San Francisco de Asís, entre otros.

San Francisco de Asís, un religioso italiano y ... el fundador de la Orden Franciscana, tuvo una vida temprana en la que trabajó en el comercio de telas junto a su padre, un acomodado comerciante. A la edad de 20 años, se involucró en la guerra de Perugia, lo que resultó en su captura y posterior encarcelamiento, donde permaneció durante al menos un año antes de ser liberado. Tras su experiencia como prisionero, tomó la decisión de regresar a la guerra, lo que lo llevó a una crisis personal que finalmente lo llevó de regreso a Asís. En Asís, abrazó una vida de profunda piedad y dedicación a la caridad, especialmente hacia los pobres y los enfermos. Durante sus viajes, predicó el amor a Dios y eventualmente emprendió un viaje a la Tierra Santa. San Francisco de Asís optó por seguir el camino de Cristo hasta el final de sus días, y finalmente falleció, recostado sobre la tierra.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Petronio de Bolonia

Quintín de Turón y Aurea de París © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

