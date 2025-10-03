Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 04 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:21

El Santoral Cristiano celebra hoy, 4 de octubre el Santo de San Francisco de Asís, entre otros.

San Francisco de Asís, un religioso italiano y ... el fundador de la Orden Franciscana, tuvo una vida temprana en la que trabajó en el comercio de telas junto a su padre, un acomodado comerciante. A la edad de 20 años, se involucró en la guerra de Perugia, lo que resultó en su captura y posterior encarcelamiento, donde permaneció durante al menos un año antes de ser liberado. Tras su experiencia como prisionero, tomó la decisión de regresar a la guerra, lo que lo llevó a una crisis personal que finalmente lo llevó de regreso a Asís. En Asís, abrazó una vida de profunda piedad y dedicación a la caridad, especialmente hacia los pobres y los enfermos. Durante sus viajes, predicó el amor a Dios y eventualmente emprendió un viaje a la Tierra Santa. San Francisco de Asís optó por seguir el camino de Cristo hasta el final de sus días, y finalmente falleció, recostado sobre la tierra.

