Las efemérides más destacadas del 04 de octubre

-
¿Qué pasó el 04 de octubre?
En España:
-
1934: en España, el presidente del Consejo de Ministros Alejandro Lerroux ordena formar gobierno a la CEDA. Esto dará lugar a la Revolución de octubre de 1934.
-
1979: en España, el Gobierno ratifica el Convenio de Derechos Humanos.
-
1986: en Málaga, España, sería coronada la Virgen de los Dolores.
-
1997: Cristina de Borbón, Infanta de España e hija menor de los Reyes de España se casa en Barcelona con Iñaki Urdangarin.
-
2007: en el parque nacional de Tsolofelo (Botsuana) es enterrado el cadáver repatriado del Negro de Bañolas, el cadáver embalsamado de un varón de la etnia san (llamado peyorativamente «bosquimano»), que desde 1916 se exhibía como atracción turística en el museo Darder de Bañolas (España).
