Santoral del 03 de julio: ¿Qué santos se celebran hoy?

3 de julio tiene lugar el Santo de Santo Tomás Apóstol entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santo Tomás Apóstol es reconocido en las listas neotestamentarias como uno de los doce apóstoles de Jesús. Conocido también como "el Dídimo", Tomás instó a sus compañeros a acompañar a Jesús a Judea, incluso si eso significaba morir con él. Durante la Última Cena, expresó a Jesús que, al no saber a dónde iba, no podían conocer el camino. Jesús le respondió diciendo que él es "el camino, la verdad y la vida". Tomás no creyó en la resurrección de Jesús hasta que este se le apareció ocho días después de su muerte y le invitó a tocar las llagas de su costado. A partir de ese momento, Tomás nunca volvió a dudar de su fe.

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.

Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.

Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Anatolio de Constantinopla

Anatolio de Laodicea

Dato de Rávena

Felipe Phan Van Minh

Geldunio abad

Heliodoro de Altino

Ireneo de Chiusi

José Nguyen Dình Uyên

León II papa

Marcos de Mesia

Memnón de Bizia

Muciano de Mesia

Raimundo Gayrard y Mustiola de Chiusi

