Santoral del 03 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

3 de octubre tiene lugar el Santo de San Francisco de Borja entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Francisco ... de Borja, un religioso español, es reconocido por haber sido el III General de la Compañía de Jesús. Nacido en Gandía, experimentó la pérdida de su madre a una edad temprana y luego fue criado por su tío, Juan de Aragón, quien era arzobispo de Zaragoza y lo llevó consigo. Contrajo matrimonio con Leonor de Castro, una dama de la emperatriz Isabel, con quien tuvo ocho hijos antes del fallecimiento de Leonor. Después de la triste partida de su esposa, San Francisco de Borja decidió unirse a la Compañía de Jesús, renunciando a sus títulos en favor de su hijo mayor, Carlos. A pesar de haber sido ofrecido el título de cardenal, optó por una vida de predicación itinerante. En 1565, tras el fallecimiento del Padre Laínez, fue designado como el Padre General de toda la Orden de los Jesuitas.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Cipriano de Toulon

Dionisio Areopagita

Gerardo de Namur

Hesiquio

Maximiano de Bagai

Virila de Navarra y Cándida de Roma © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

