Santoral del 03 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:23

3 de octubre tiene lugar el Santo de San Francisco de Borja entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Francisco ... de Borja, un religioso español, es reconocido por haber sido el III General de la Compañía de Jesús. Nacido en Gandía, experimentó la pérdida de su madre a una edad temprana y luego fue criado por su tío, Juan de Aragón, quien era arzobispo de Zaragoza y lo llevó consigo. Contrajo matrimonio con Leonor de Castro, una dama de la emperatriz Isabel, con quien tuvo ocho hijos antes del fallecimiento de Leonor. Después de la triste partida de su esposa, San Francisco de Borja decidió unirse a la Compañía de Jesús, renunciando a sus títulos en favor de su hijo mayor, Carlos. A pesar de haber sido ofrecido el título de cardenal, optó por una vida de predicación itinerante. En 1565, tras el fallecimiento del Padre Laínez, fue designado como el Padre General de toda la Orden de los Jesuitas.

