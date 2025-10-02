Las efemérides más destacadas del 03 de octubre
¿Qué pasó el 03 de octubre?
En España:
-
1574: en Países Bajos, finaliza el asedio de Leiden con la retirada de las tropas españolas.
-
1576: En Amberes, en el marco de la guerra de Flandes, las tropas holandesas entran a la ciudad y toman posiciones para atacar el castillo, defendido por una guarnición española liderada por el mariscal Dávila, apodado El Rayo de la Guerra.
-
1700: en España, finaliza la dinastía de los Austrias en España con el testamento de Carlos II.
-
1714: en España, el rey Felipe V aprueba la constitución de la Real Academia Española.
-
1864: cerca de Ciudad Mendoza (unos 250 km al este de Ciudad de México) a la 1
-
1873: En España, los cantoneros desembarcan en Garrucha (Almería), desde donde incursionan en el interior, regresando con una gran cantidad de dinero, víveres y ganado.
-
1898: en España, el primer tranvía eléctrico circula por Madrid.
-
1904: España y Francia firman un tratado sobre Marruecos antecedente del acuerdo del 27 de noviembre de 1912 que llevó a la creación de los protectorados francés y español.
-
1938: en el contexto de la guerra civil española, durante el asedio de Madrid, el ejército sublevado bombardea la ciudad con bolsas con pan decoradas con enseñas nacionales y mensajes críticos con el Gobierno Republicano. Dado que la capital se encontraba en situación de desabastecimiento, se convirtió en una medida propagandística que aumentó la desconfianza de la población hacia el gobierno.
-
1989: se aprueba oficialmente el escudo heráldico que representa al municipio en el pueblo de Valdeaveruelo, en Guadalajara, España.
-
2017: en España, el rey Felipe VI dirigió un mensaje extraordinario a la nación a causa de la celebración un referéndum de autodeterminación, constitucionalmente ilegal, convocado por el Gobierno de Cataluña y suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de aquel año.
