Las efemérides más destacadas del 03 de octubre

Consulta las efemérides de hoy 03 de octubre y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy

DS

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Sumérgete en nuestras efemérides y descubre los hitos que cambiaron la historia y las expresiones culturales del 03 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 03 de octubre?

En España:

  • 1574: en Países Bajos, finaliza el asedio de Leiden con la retirada de las tropas españolas.

  • 1576: En Amberes, en el marco de la guerra de Flandes, las tropas holandesas entran a la ciudad y toman posiciones para atacar el castillo, defendido por una guarnición española liderada por el mariscal Dávila, apodado El Rayo de la Guerra.

  • 1700: en España, finaliza la dinastía de los Austrias en España con el testamento de Carlos II.

  • 1714: en España, el rey Felipe V aprueba la constitución de la Real Academia Española.

  • 1864: cerca de Ciudad Mendoza (unos 250 km al este de Ciudad de México) a la 1

  • 1873: En España, los cantoneros desembarcan en Garrucha (Almería), desde donde incursionan en el interior, regresando con una gran cantidad de dinero, víveres y ganado.

  • 1898: en España, el primer tranvía eléctrico circula por Madrid.

  • 1904: España y Francia firman un tratado sobre Marruecos antecedente del acuerdo del 27 de noviembre de 1912 que llevó a la creación de los protectorados francés y español.​

  • 1938: en el contexto de la guerra civil española, durante el asedio de Madrid, el ejército sublevado bombardea la ciudad con bolsas con pan decoradas con enseñas nacionales y mensajes críticos con el Gobierno Republicano.​ Dado que la capital se encontraba en situación de desabastecimiento, se convirtió en una medida propagandística que aumentó la desconfianza de la población hacia el gobierno.

  • 1989: se aprueba oficialmente el escudo heráldico que representa al municipio en el pueblo de Valdeaveruelo, en Guadalajara, España.

  • 2017: en España, el rey Felipe VI dirigió un mensaje extraordinario a la nación a causa de la celebración un referéndum de autodeterminación, constitucionalmente ilegal, convocado por el Gobierno de Cataluña y suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de aquel año.

