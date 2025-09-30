Santoral del 01 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Martes, 30 de septiembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

Santa Teresa del Niño Jesús se celebra en el día de hoy, 1 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa ... Teresa del Niño Jesús, una carmelita descalza francesa, siguió el ejemplo de su hermana Paulina en su camino de fe. Desde muy joven, decidió ingresar al convento de las Carmelitas Descalzas de Lisieux. A lo largo de los años que pasó en el monasterio, se distinguió por su pureza y humildad, lo que la llevó a convertirse en un modelo de santidad en Cristo. Eligió dedicar su vida a transmitir la perfección cristiana a través de la espiritualidad. Durante su vida, mostró que era posible alcanzar una profunda experiencia mística en favor de las almas y el crecimiento de la Iglesia. Falleció a la edad de 25 años, el 30 de septiembre. Tras su muerte, fue reconocida como patrona de las Misiones y en 1977, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 01 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Bavón de Gante

Geraldo Edwards

Nicecio de Tréveris

Piatón de Seclin

Romano el Melodo y Wasnulfo © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

