Santoral

Santoral del 01 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:21

Santa Teresa del Niño Jesús se celebra en el día de hoy, 1 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa ... Teresa del Niño Jesús, una carmelita descalza francesa, siguió el ejemplo de su hermana Paulina en su camino de fe. Desde muy joven, decidió ingresar al convento de las Carmelitas Descalzas de Lisieux. A lo largo de los años que pasó en el monasterio, se distinguió por su pureza y humildad, lo que la llevó a convertirse en un modelo de santidad en Cristo. Eligió dedicar su vida a transmitir la perfección cristiana a través de la espiritualidad. Durante su vida, mostró que era posible alcanzar una profunda experiencia mística en favor de las almas y el crecimiento de la Iglesia. Falleció a la edad de 25 años, el 30 de septiembre. Tras su muerte, fue reconocida como patrona de las Misiones y en 1977, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia.

