Las efemérides más destacadas del 01 de octubre

Explora la historia del 01 de octubre con nuestras efemérides diarias

DS

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:00

Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 01 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 01 de octubre?

En España:

  • 976: en Córdoba (España), muere el califa Al-Hákam II y se proclama como sucesor a su hijo Hisham, con solo ocho o nueve años de edad, iniciando un periodo de grave crisis de sucesión en Al-Ándalus.

  • 1500: en la isla de Santo Domingo, Cristóbal Colón junto a sus hermanos Bartolomé y Diego son encarcelados por Francisco de Bobadilla, emisario de los Reyes Católicos y enviado a España a causa de las calumnias lanzadas contra él.

  • 1777: en el Palacio de la Granja (España) se firma un tratado de límites en América entre España y Portugal.

  • 1792: en Cataluña (España) aparece el primer número del Diario de Barcelona.

  • 1800: en los Estados Unidos, España cede el estado de Luisiana a Francia a través del Tercer Tratado de San Ildefonso.

  • 1812: en Montevideo (Uruguay) fuerzas argentinas comienzan el sitio contra los españoles.

  • 1813: en Bolivia, a unos 140 km al noroeste de Potosí, las tropas españolas vencen a los revolucionarios de varios países sudamericanos (liderados por el abogado argentino Manuel Belgrano) en la batalla de Vilcapugio.

  • 1814: en Chile comienza la batalla conocida como Desastre de Rancagua. Tropas españolas, enviadas a Chile por el virrey de Perú para someter a los independentistas, entran en Santiago y se mantendrán en el país hasta la llegada del argentino José de San Martín, en 1817.

  • 1823: en España, el rey Fernando VII restablece la Inquisición española.

  • 1901: en Madrid (España) se constituye la Sociedad General de Autores y Editores.

  • 1931: en España, la Constitución de la Segunda República reconoce el sufragio universal concediendo el derecho al voto a las mujeres.

  • 1936: en Burgos (España), Francisco Franco es nombrado jefe de Estado por el bando nacional.

  • 1975: en España, un atentado contra 4 policías es la primera acción del GRAPO.

  • 2016: en España, Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE.​

