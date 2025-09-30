Las efemérides más destacadas del 01 de octubre

976: en Córdoba (España), muere el califa Al-Hákam II y se proclama como sucesor a su hijo Hisham, con solo ocho o nueve años de edad, iniciando un periodo de grave crisis de sucesión en Al-Ándalus.

1500: en la isla de Santo Domingo, Cristóbal Colón junto a sus hermanos Bartolomé y Diego son encarcelados por Francisco de Bobadilla, emisario de los Reyes Católicos y enviado a España a causa de las calumnias lanzadas contra él.

1777: en el Palacio de la Granja (España) se firma un tratado de límites en América entre España y Portugal.

1792: en Cataluña (España) aparece el primer número del Diario de Barcelona.

1800: en los Estados Unidos, España cede el estado de Luisiana a Francia a través del Tercer Tratado de San Ildefonso.

1812: en Montevideo (Uruguay) fuerzas argentinas comienzan el sitio contra los españoles.

1813: en Bolivia, a unos 140 km al noroeste de Potosí, las tropas españolas vencen a los revolucionarios de varios países sudamericanos (liderados por el abogado argentino Manuel Belgrano) en la batalla de Vilcapugio.

1814: en Chile comienza la batalla conocida como Desastre de Rancagua. Tropas españolas, enviadas a Chile por el virrey de Perú para someter a los independentistas, entran en Santiago y se mantendrán en el país hasta la llegada del argentino José de San Martín, en 1817.

1823: en España, el rey Fernando VII restablece la Inquisición española.

1901: en Madrid (España) se constituye la Sociedad General de Autores y Editores.

1931: en España, la Constitución de la Segunda República reconoce el sufragio universal concediendo el derecho al voto a las mujeres.

1936: en Burgos (España), Francisco Franco es nombrado jefe de Estado por el bando nacional.

1975: en España, un atentado contra 4 policías es la primera acción del GRAPO.