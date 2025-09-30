Las efemérides más destacadas del 01 de octubre
Explora la historia del 01 de octubre con nuestras efemérides diarias
DS
Martes, 30 de septiembre 2025, 22:00
Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 01 de octubre.
-
¿Qué pasó el 01 de octubre?
En España:
-
976: en Córdoba (España), muere el califa Al-Hákam II y se proclama como sucesor a su hijo Hisham, con solo ocho o nueve años de edad, iniciando un periodo de grave crisis de sucesión en Al-Ándalus.
-
1500: en la isla de Santo Domingo, Cristóbal Colón junto a sus hermanos Bartolomé y Diego son encarcelados por Francisco de Bobadilla, emisario de los Reyes Católicos y enviado a España a causa de las calumnias lanzadas contra él.
-
1777: en el Palacio de la Granja (España) se firma un tratado de límites en América entre España y Portugal.
-
1792: en Cataluña (España) aparece el primer número del Diario de Barcelona.
-
1800: en los Estados Unidos, España cede el estado de Luisiana a Francia a través del Tercer Tratado de San Ildefonso.
-
1812: en Montevideo (Uruguay) fuerzas argentinas comienzan el sitio contra los españoles.
-
1813: en Bolivia, a unos 140 km al noroeste de Potosí, las tropas españolas vencen a los revolucionarios de varios países sudamericanos (liderados por el abogado argentino Manuel Belgrano) en la batalla de Vilcapugio.
-
1814: en Chile comienza la batalla conocida como Desastre de Rancagua. Tropas españolas, enviadas a Chile por el virrey de Perú para someter a los independentistas, entran en Santiago y se mantendrán en el país hasta la llegada del argentino José de San Martín, en 1817.
-
1823: en España, el rey Fernando VII restablece la Inquisición española.
-
1901: en Madrid (España) se constituye la Sociedad General de Autores y Editores.
-
1931: en España, la Constitución de la Segunda República reconoce el sufragio universal concediendo el derecho al voto a las mujeres.
-
1936: en Burgos (España), Francisco Franco es nombrado jefe de Estado por el bando nacional.
-
1975: en España, un atentado contra 4 policías es la primera acción del GRAPO.
-
2016: en España, Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.