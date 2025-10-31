Santoral del 01 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Viernes, 31 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 1 de noviembre el Santo de Todos los Santos, entre otros.

El Día de Todos los Santos es una festividad ... cristiana que se celebra en honor a todos los difuntos que, después de pasar por el ... purgatorio, son santificados por completo y alcanzan la visión beatífica. Esta celebración está dedicada a todas aquellas personas que gozan de la vida eterna en presencia de Dios.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Audomaro de Théouranne

Austremonio de Avernia

Benigno de Dijón

Cesáreo de Tarracina

Licinio de Anjou

Magno de Milán

Marcelo de París

Maturino de Larchant

Pedro del Barco

Rómulo de Bourges

Severino de Tívoli

Vigor de Bayeux y Cirenia mártir © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

