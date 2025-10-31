Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 01 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:00

Comenta

El Santoral Cristiano celebra hoy, 1 de noviembre el Santo de Todos los Santos, entre otros.

El Día de Todos los Santos es una festividad ... cristiana que se celebra en honor a todos los difuntos que, después de pasar por el ... purgatorio, son santificados por completo y alcanzan la visión beatífica. Esta celebración está dedicada a todas aquellas personas que gozan de la vida eterna en presencia de Dios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  5. 5

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  6. 6 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  7. 7 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  8. 8 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  9. 9 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte
  10. 10 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 01 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 01 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy