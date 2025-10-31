Las efemérides más destacadas del 01 de noviembre
¿Qué pasó el 01 de noviembre?
En España:
1348: en España, la Unión de Valencia (antirrealista) ataca a los judíos de Murviedro debido a que son súbditos del rey de Valencia y, por lo tanto, realistas.
1549: en Colombia se funda la ciudad de Pamplona, que dos siglos más tarde será la primera ciudad colombiana que declarará la secesión de España.
1570: en España, los moriscos de Granada, Valle de Lecrín, la Vega y otras comarcas, son reunidos en las iglesias de cada alquería y obligados a salir hacia Córdoba, y desde allí repartidos por Extremadura y Galicia.
1625: La flota combinada de Inglaterra y las Provincias Unidas al mando de Sir Edward Cecil, ataca la ciudad española de Cádiz con la intención de capturar la flota de Indias. La mala organización y errores estratégicos, así como las defensas coordinadas por Fernando Girón y Manuel de Guzmán y Silva supusieron el fracaso total del ataque.
1910: en España se funda la organización obrera anarcosindicalista CNT (Confederación Nacional del Trabajo).
1929: en España, la catedral de Granada es declarada Monumento Nacional.
1977: en Covadonga, España el entonces príncipe Felipe VI de España, es proclamado solemnemente Príncipe de Asturias.
