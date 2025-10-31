Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 01 de noviembre

Efemérides actuales: 01 de noviembre, conoce los eventos del día a lo largo de la historia

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:00

Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 01 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 01 de noviembre?

En España:

  • 1348: en España, la Unión de Valencia (antirrealista) ataca a los judíos de Murviedro debido a que son súbditos del rey de Valencia y, por lo tanto, realistas.

  • 1549: en Colombia se funda la ciudad de Pamplona, que dos siglos más tarde será la primera ciudad colombiana que declarará la secesión de España.

  • 1570: en España, los moriscos de Granada, Valle de Lecrín, la Vega y otras comarcas, son reunidos en las iglesias de cada alquería y obligados a salir hacia Córdoba, y desde allí repartidos por Extremadura y Galicia.

  • 1625: La flota combinada de Inglaterra y las Provincias Unidas al mando de Sir Edward Cecil, ataca la ciudad española de Cádiz con la intención de capturar la flota de Indias. La mala organización y errores estratégicos, así como las defensas coordinadas por Fernando Girón y Manuel de Guzmán y Silva supusieron el fracaso total del ataque.​

  • 1910: en España se funda la organización obrera anarcosindicalista CNT (Confederación Nacional del Trabajo).

  • 1929: en España, la catedral de Granada es declarada Monumento Nacional.

  • 1977: en Covadonga, España el entonces príncipe Felipe VI de España, es proclamado solemnemente Príncipe de Asturias.

