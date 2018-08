13 consejos para disfrutar del mes de agosto y no engordar Un plato tan malagueño y rico como los espetos de sardinas no engordan y aportan omega 3 Alimentos y bebidas muy veraniegas, como espetos de sardinas, ensaladas, chumbos y el tinto con casera son verdaderos placeres que encima no se te 'pegan' al cuerpo FÉLIX LORENZO Sábado, 4 agosto 2018, 00:47

Vacaciones es sinónimo de relax, fiesta, descanso, alegría y… ¡coger kilos! Se quiera o no, cuando estás de vacaciones, entre chiringuito y chiringuito, copita y copita, fiesta y fiesta, cuando termina agosto, como el que no quiera la cosa, te encuentras con tres o cuatro kilos de más, los mismos que cuestan mucho trabajo quitarlos. Sin embargo es posible divertirse, comer y beber y no engordar en vacaciones. Para ello, el doctor Fernando Urdiales, médico estético y director del Instituto Médico Miramar, nos da una serie de consejos que si los seguimos con cierto rigor nos hará que el 1 de septiembre, al subirnos en el peso, nos llevemos una alegría.

Las claves para disfrutar de la comida y la bebida, sin excesos siempre, eso está claro, y no perder la línea se resume en estos 13 consejos (12 más 1 para los agoreros).

1.-Fundamental

Repartir las comidas en 5 tomas al día. Un desayuno, una pieza de fruta o un yogur al mediodía y a media tarde, almuerzo y cena. Nunca dejar de comer. No desayunar, por ejemplo, es un grave error.

2.-El desayuno

Ha de suponer, como regla general, entre el 15 y el 20 por ciento del aporte de calorías que uno consuma al día. Hay que procurar hacer un buen desayuno. con pan integral o de soja (el de espelta también está permitido, aunque menos, el blanco nunca), jamón york o serrano o un huevo en tortilla, aceite de oliva, zumo de naranja y café o té. Si con este desayuno alguien dice que se queda con hambre, pues ya me dirán…

3.-La comida y la cena

La comida y la cena, como algo fundamental, han de estar presididas por un primer plato abundante de verduras y ensaladas. La mediterránea no es una dieta, sino un concepto de la alimentación. Una buena ensalada con todas las verduras que usted quiera aportar, con sal y aceite de oliva (siempre de oliva), con atún (escurrir el aceite de la lata) o anchoas y huevo duro, a la que seguirá un segundo plato de lo que se quiera, aunque no puede ser excesivo. El doctor Urdiales recomienda que lo que se coma después de la verdura se sirva en un plato de postre, uno de los grandes 'remedios' contra el sobrepeso. «Puedes tomar una pasta, una paella, una carne, lo que se quiera… Hombre si evitas los fritos, pue mejor que mejor, pero tampoco hay que martirizarse». En los almuerzos está permitido todo tipo de pescado azul. El espeto de sardinas es uno de los platos recomendados para este mes de agosto, «porque las sardinas no engordan y están deliciosas», e igualmente se puede tomar todo tipo de mariscos, aunque hay que evitar en lo posible los de concha. ¿Esto significa no tomarlos? Para nada, simplemente hacer lo con mesura, una o dos veces a la semana. Terminar la comida sin postre, con un café o un té, no es mal consejo, para nada.

4.-Evitar los dulces

Evitar los dulces como postre y entre comidas. Esto incluye los helados. El doctor Urdiales aconseja que se tomen como máximo dos helados a la semana. ¿Sabor? Da igual, todos engordan si nos pasamos de la medida aconsejada. Nunca tomar una o dos cucharaditas de helado al día, porque eso no es lo correcto. Hay quien cree que así no engorda. Para nada, el doctor Urdiales aconseja «tomar lo que quieras un día, pero no un poquito cada día» en lo que se refiere a dulces, galletas, helados y similares. Es como cuando llega Navidad. Hay quien dice «me tomo un mantecado al día…». Para nada. Lo mejor es no tomarlo todos los días, y si quieres un día te comes cuatro, si eres capaz, claro«.

5.-Tomar al día dos litros de agua

Tomar al día dos litros de agua. Bebidas light o sin azúcar con moderación, pero nunca que éstas suplan al agua. No tomar bebidas carbónicas 'normales'. La gaseosa no engorda y es aceptable como fórmula para acompañar una comida con un poco de tinto: el tinto de verano con gaseosa blanca hace dieta.

Fernando Urdiales, director del Instituto Médico Miramar

6.-Vinos

Tomar vino tinto de al menos tres años de antigüedad. Eso es clave. Tomar cava o champán brut, nunca dulce o semidulce. Blanco, evitar los afrutados. Prohibidas las cremas de licor y similares, son una fuente calórica de primera, «una bomba», que se podría decir.

7.-Yogures y leche

Dos yogures 0/0 al día, no más. Leche desnatada o semidesnatada. Salvo que seas alérgico o intolerante, para nada evitar la leche sin lactosa o el pan sin gluten.

8.-Es época de futa

Es época de futa y la fruta es buena compañera, pero… Todo tiene un pero. No puedes comerte una sandía, un melón o un kilo de picotas… Eso es lo mismo que si tomas un trozo de tarta. El doctor Urdiales aconseja raciones de melón, sandía o picotas no superiores a los 200 gramos, y una o dos piezas de manzana, melocotón o peras. Evitar uvas y plátanos en lo posible. Los chumbos, tan malagueños y hoy tan escasos, no engordan… Procurar tomar las frutas entre comidas y no ni antes ni después de la comida y la cena.

9.-Bebidas alcohólicas combinadas

¿Puedo tomarme un combinado? Es la gran pregunta. Las bebidas alcohólicas combinadas, todas aportan calorías, pero las 'más asequibles' son el ron o el wiski con años, mezclados con bebidas ligth siempre o solos. Nunca cremas de alcohol o digestivos de elevada graduación. El gin tonic, aparte de estar muy bueno, no se recomienda para nada, aunque la virtud esté, como todo, en el término medio.

Para los amantes de la feria, una buena noticia, dentro de lo que cabe. Si se quiere mantener el 'tipo' que sepa que el fino, el jamón de pata negra y el lomo embuchado no engordan… Sin pan, claro, y sin otros 'aditamentos' feriales. Pero lo cierto es que uno se puede dar un festival de jamón de pata y de lomo en condiciones. ¿Quesos? Un día el curado, el resto queso blanco, si es posible 0/0. ¿Cerveza? Ya son palabras mayores.

10.-Utilizar la plancha a discreción

Utilizar la plancha a discreción, sin temor. Pescados y carnes a la plancha en abundancia. Mucho pescado azul, que además de no engordar tiene omega 3. Una patata o un poco de arroz hervido no hace mal a nadie…

Mucha verdura y frutas con moderación, dos consejos fundamentales

11.-Los fritos

Clave: utilizar para fritos aceite de oliva virgen y que nunca antes haya sido utilizado. Siempre aceite nuevo. En los rebozados, si lo desea, solicite en su panadería (no suele encontrarse habitualmente) pan rallado de soja, que es una gozada para el paladar y ayuda a no coger kilos.

12.-El desequilibrio

No ir de un extremo al otro. Ni un día 'hincharte' de comer y al día siguiente no comer nada, porque eso no sirve. El desequilibrio no es bueno para la alimentación, ni para nada.

13.-Hacer una vida activa

No se trata de correr media maratón diaria, o nadar 20 kilómetros, pero sí hacer algún tipo de actividad física. Los 45 minutos andando rápido son un antídoto de primera. En la mesura está la virtud. Fundamental, el ejercicio si se hace en la calle nunca en horas de sol. Preferible a primeras horas de la mañana o de la tarde/noche. El día es muy largo y hay que aprovecharlo..

El doctor Fernando Urdiales da una serie de consejos para evitar llegar a septiembre con 3 ó 4 kilos de más en la báscula sin restar placer a las vacaciones

El doctor Fernando Urdiales, que lleva años tratando a pacientes con problemas de peso, afirma que manteniendo estos puntos, uno podrá pasar unas buenas vacaciones sin que haya un exceso de peso. «No se trata de aguarte la fiesta, pero sí de controlar un poco. Con estos consejos puede que llegue a final de agosto con un kilillo de más, pero poco más… De otra forma, los 4/5 kilos no hay quien te los quite y cuesta mucho rebajarlos».

Y como siempre su consejo final: «Nada de extremos, que no son buenos. En el término medio está la virtud».