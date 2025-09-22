Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una chica utiliza una plataforma de videojuegos desde el ordenador de su habitación. EFE

Los pediatras alertan sobre un chat que incita a autolesionarse

Avisan a los padres de un aumento de casos «preocupantes» en sus consultas de niños y adolescentes que lo utilizan y sufren daños, ansiedad o alteraciones del sueño

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:38

Los pediatras españoles han lanzado una alerta tras detectar un aumento de los casos de niños y adolescentes que presentan «síntomas preocupantes» vinculados al uso ... de la plataforma de videojuegos Roblox, en concreto tras la participación en las conversaciones dentro de su función de chat. La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) indican en la alerta que a las consultas pediátricas están llegando menores con síntomas compatibles con una exposición nociva al entorno digital: autolesiones, ansiedad, alteraciones del sueño, cambios de humor bruscos o retraimiento social. También hacen comentarios o tienen actitudes inusuales sobre sexualidad, identidad sexual o violencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  8. 8 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  9. 9

    El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»
  10. 10

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los pediatras alertan sobre un chat que incita a autolesionarse

Los pediatras alertan sobre un chat que incita a autolesionarse