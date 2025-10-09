Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Neurocientíficos destacan el valor estratégico de «investigar el cerebro»

La Sociedad Española de Neurociencia (SENC) ha lanzado un manifiesto por la investigación del cerebro

J. A. Sau

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:47

La Sociedad Española de Neurociencia (SENC) ha lanzado un manifiesto por la investigación del cerebro, en el que pide a la sociedad civil y a ... sus representantes destacar el «valor estratégico, humano y social» de esta actividad «esencial» para el desarrollo del país y pilar fundamental en las políticas de ciencia, innovación y salud. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo, la base de la «identidad, la conducta y el bienestar» y es «una prioridad urgente para afrontar problemas de salud que afectan a millones de personas» como las enfermedades neurodegenerativas, psiquiátricas y del neurodesarrollo, la epilepsia, el dolor crónico, los traumatismos cerebrales, las patologías inflamatorias y vasculares del sistema nervioso o la esquizofrenia.

