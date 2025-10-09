Neurocientíficos destacan el valor estratégico de «investigar el cerebro» La Sociedad Española de Neurociencia (SENC) ha lanzado un manifiesto por la investigación del cerebro

J. A. Sau Jueves, 9 de octubre 2025, 11:47 Comenta Compartir

La Sociedad Española de Neurociencia (SENC) ha lanzado un manifiesto por la investigación del cerebro, en el que pide a la sociedad civil y a ... sus representantes destacar el «valor estratégico, humano y social» de esta actividad «esencial» para el desarrollo del país y pilar fundamental en las políticas de ciencia, innovación y salud. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo, la base de la «identidad, la conducta y el bienestar» y es «una prioridad urgente para afrontar problemas de salud que afectan a millones de personas» como las enfermedades neurodegenerativas, psiquiátricas y del neurodesarrollo, la epilepsia, el dolor crónico, los traumatismos cerebrales, las patologías inflamatorias y vasculares del sistema nervioso o la esquizofrenia.

De esta manera, reclaman políticas «valientes y sostenidas» para invertir en investigación un 2,5% del PIB con fondos públicos y privados, una política efectiva de atracción y retención del talento mediante programas estables y competitivos para jóvenes neurocientíficos, la modernización de las infraestructuras, con personal técnico estable, generar una red de investigación de excelencia en este campo, que coordine las investigaciones de todos los centros y fomentar la cultura científica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Investigación

Cerebro

Neurociencia